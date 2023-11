Enem 2023: apoio da família é fundamental para os candidatos durante a prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais cruciais na vida dos estudantes brasileiros que almejam ingressar no ensino superior. Para muitos candidatos, a preparação para o Enem não é uma jornada solitária, mas sim um esforço conjunto que envolve o apoio de suas famílias. Ao longo dessa trajetória desafiadora, a família desempenha um papel fundamental na motivação, no suporte emocional e até mesmo no planejamento financeiro.

Desde a criação de um ambiente propício para os estudos até o incentivo constante, a família detém um papel de sustentação. Conversamos com a família da candidata Yasmim Barbosa, 17, que está participando do Enem neste ano de 2023.

Além das aulas na escola, Yasmim segue tendo uma rotina de estudos em casa e recebe o acompanhamento dos pais como ajuda para a caminhada do exame. O acompanhamento familiar, neste caso, acaba sendo, também, profissional. A mãe de Yasmim, Nayara Barbosa, já foi professora de matemática da candidata no primeiro ano do ensino médio e, agora, é em casa.

Para os candidatos, o Enem é um exame desafiador. Yasmim diz não enxergar as provas como difíceis, mas que é uma prova que mexe com o emocional. “Acaba que a prova é muito mais que conteúdo e sim sobre como as questões vão trabalhar eles, conhecimento teórico não é o bastante pra ir bem na prova. Fora que mais de 50% da prova é emocional e é outra coisa que as pessoas estão desatentas”, avalia.

A aluna relata que o apoio familiar tem sido bom, principalmente pelo fato da mãe ser educadora. “Acabo tendo algumas aulas da minha mãe de alguns assuntos pontuais que a escola não teve tempo para ensinar”, complementa.

Apesar de não ter escolhido qual curso pretende seguir, a aluna diz que a dúvida está entre psicologia e jornalismo, mas que os pais a apoiam. “Eles apoiam as ideias que eu tenho em mente”, conta.

Nayara, 39, conta que Yasmim é bastante dedicada e, por ser atleta de jiu-jitsu, é disciplinada. “Sempre que ela está com dúvidas, estudamos juntas ou conversamos sobre os temas que ela está estudando nos outros componentes curriculares. Tento fazer uma escuta qualificada que aguce a curiosidade dela para pesquisar mais sobre os assuntos”, descreve.

Para lidar com o estresse e a pressão dos estudos pré e durante o Enem, a família realiza como estratégias a independência nos estudos e o diálogo como forma de motivação. “Tentamos respeitar o tempo dela de estudo e apontamos que este é o primeiro ano que ela faz a prova enquanto termina o Ensino Médio, e, caso não obtenha o resultado desejado, em 2024, ela poderá se dedicar à preparação para o Enem”, comenta Nayara.

Como família, além de enfrentar os desafios juntos, os sentimentos também são compartilhados. A professora fala que no primeiro dia de prova do exame, a ansiedade tomou conta. “Eu estava muito ansiosa esperando ela terminar a prova e ela é daquelas que saí no último minuto, gasta todo o tempo de prova”, destaca Nayara. Para celebrar toda a caminhada de preparação, a família pretende encerrar o ciclo com um almoço ou jantar após o último dia de prova, como forma de marcar a etapa finalizada.

Equilíbrio emocional

De acordo com a psicóloga Arianny Ferreira, o ambiente em que o aluno vive em casa, pode ser um fator decisivo de desempenho. “A preparação para uma prova dessa magnitude naturalmente gera ansiedade e insegurança, e compreendendo que a família é a principal base de suporte do aluno, entende-se que o apoio e incentivo familiar, é tão importante e significativo”, aponta Arianny.

“Conviver em um ambiente leve, de acolhimento, aceitação e suporte dará ao candidato menos fatores que geram estresse e ansiedade, facilitando assim sua rotina de estudo”, complementa Arianny.

Algumas estratégias podem ser adotadas para ajudar o candidato a lidar com o estresse e a ansiedade durante todo o processo do Enem. A psicóloga pontua: “pensando no papel da família [que] é acolher o aluno dentro das suas necessidades, além de respeitar suas escolhas, é orientar sem impor”, frisa.

Compreender que esse período na vida do aluno já é naturalmente estressante, outro fator que determina a condição de bem-estar psicológico é não manter um nível de cobrança exagerado. “Ter em mente que deve existir esse equilíbrio e ajudar esse estudante a entender isso também é fundamental, e principalmente, se a família não conseguir ajustar isso junto do aluno, buscar ajuda profissional é o mais indicado” finaliza.