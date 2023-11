Especialistas dão dicas para manter a concentração na reta final do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é visto por muitos, como a principal ou até mesmo a única forma de mudar a vida da família, por meio do ingresso às universidades públicas de todo o país.

São horas, dias, meses e até anos de estudo, até conseguir a tão sonhada aprovação e ouvir a famoso "alô papai, alô, ponha vitrola para tocar. Podem soltar foguetes, que eu passei no vestibular", do cantor Pinduca.

Tanta importância, que os candidatos ficam tensos e muitas vezes não conseguem se concentrar e fazer a prova como gostariam. Por isso, cada estratégia de concentração e relaxamento é importante para melhorar o desempenho na hora do exame, aliada a todo conteúdo estudado pelos alunos.

Segundo o psicólogo especialista em educação e neuropedagogia, Gabriel Marques, é fundamental que o candidato chegue ao local de prova com antecedência, pois os atrasos também atrapalham a concentração, além de ser um critério de desclassificação do participante.

"Dicas a priori de organização são muito importantes, como: chegar ao menos uma hora antes no seu local de prova, para não correr risco algum de se perder, perder o horário e já chegar naquela angústia do tempo, pois tudo isso fornece uma carga de ansiedade grande e que por consequência atinge o desempenho na concentração do candidato", explica o especialista.

Ele também alerta sobre a alimentação. Muitos talvez nem saibam, mas o que se come antes e durante a prova, pode atrapalhar no desempenho.

"Procure se alimentar bem e de forma adequada também, pois tanto a fome ou o excesso de alimentação fazem parte do processo de concentração. Então procure comer mais cedo do que de costume e comer algo leve e de fácil digestão, para que isso não influencie em algum aspecto orgânico e afete sua concentração".

O Liberal também conversou com a professora de redação, Bruna Heringer, que falou sobre a importância da concentração para um bom desemprego no exame. Ela explica que cada candidato se concentra de um jeito diferente, e é preciso reconhecer isso.

"É essencial que o aluno compreenda que a sua individualidade deve ser considerada em cada ambiente e isso inclui o Enem. Isso significa que estratégias de concentração podem funcionar para uns, e para outros não. Exemplo disso é a música. Alguns alunos precisam desse ambiente musical para se concentrar melhor, enquanto outros precisam de silêncio absoluto. Mas existe uma técnica que aprendi com uma fisioterapeuta que auxilia no maior despertar e concentração antes de iniciar os estudos, que concerne em respirar fundo três vezes de olhos fechados e alongar ombros e cabeça, e é um auxílio até mesmo com a ansiedade e disposição. Os alunos podem tentar fazer isso a cada 15 questões, para ter maior noção de pertencimento ao seu próprio corpo e espaço que está".

Os candidatos também têm um prazo para responder todas as questões e aumentar as suas chances de alcançar uma nota ainda maior. Por isso, a professora alerta sobre a importância de saber administrar o tempo de prova. Bruna Heringer pontua estratégias, como marcar palavras chaves de cada questão, por exemplo.

"É importante ir selecionando e marcando as palavras chaves do comando, pois isso ajuda muito na compreensão e até mesmo na rapidez de resposta. Todas essas questões vão de aluno para aluno, é importante frisar isso, porém é um grande contribuinte para combater o nervosismo durante a prova".