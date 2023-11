Enem 2023: confira dicas para o segundo domingo de prova

Assim como no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, estudantes de todo o país enfrentam um conjunto de desafios no próximo domingo, 12 de novembro, que concentra os conteúdos das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias, incluindo matemática, física, química e biologia.

De acordo com o professor de matemática Paulo Casseb, as principais matérias que serão abordadas são:

“Nessa prova vocês verão muita matemática básica como proporcionalidade, que envolve a competência 3 na parte de escala e transformação de unidade; na competência 4, que especifica de proporcionalidade como regra de três simples e composta; e, claro, uma parte na competência 5 que envolve função afim”, descreve.

O domínio dos conceitos, a capacidade de análise de gráficos, tabelas e dados serão bastante cobradas, diz o professor. Além disso, todo ano há pelo menos uma questão: “tópicos certos para revisar agora são as fórmulas de áreas e volumes, e fórmulas de análise combinatória dos conceitos de estatística e probabilidade”, complementa.

Existem várias técnicas abordadas pelos candidatos, como ler apostilas, assistir aulas online e estudar a partir de conteúdos de edições anteriores. De acordo com o professor, a última é a técnica que ele mais prefere. “É minha tática favorita pegar as provas anteriores, pois é mais palpável o compreendimento das habilidades nas questões. Muitas vezes o aluno tem o conhecimento matemático, mas não consegue desenvolver a questão por não ter a habilidade de avaliar o resultado de uma medição, por exemplo”, avalia.

Outras dicas dadas pelo professor são: estudar os principais tópicos e os que o aluno tem mais facilidade, procurar vídeos variados de resolução de questões e, na hora da prova, não perder tempo com questões em que o candidato está tendo muita dificuldade.

Motivação

Após o primeiro dia de prova, alguns candidatos podem ter se sentido desmotivados devido a resultados abaixo do esperado. No entanto, o professor Paulo incentiva e aconselha os estudantes a manterem a persistência para o segundo domingo.

“Nada de conferir gabaritos extra oficiais ou ficar ouvindo os ‘influencers das redes de vídeos curtos’, que só tem compromisso com engajamento e nenhum compromisso com a sua saúde mental e emocional”, alerta o professor sobre a importância de cuidar da saúde mental nesse período decisivo.

A estratégia para lidar com a ansiedade pós-prova e manter o foco na jornada, é manter o mesmo ritmo da primeira semana e, se for necessário, dar um gás a mais. É o que comenta o educador.

“Regra número 1 do Enem: não corrija o primeiro dia sem ter terminado o segundo. A gente até brinca que o que salva é o segundo dia, por causa da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Ambos os dias são igualmente importantes. Se você não teve o rendimento esperado no primeiro dia, o importante é não se desesperar, pois o segundo dia pode virar o jogo”, explica.

Para se preparar ao longo da semana, alguns outros recursos e ações podem ser adotadas pelos candidatos. Paulo pondera que não é mais o momento de estudar o que não foi entendido durante o ano todo e sim focar nos assuntos que há domínio, além de ter um tempo para espairecer as ideias, como ir ao cinema. “Precisamos de um cérebro fresquinho para domingo”, conclui.

Veja o cronograma das próximas provas

12 de novembro

45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos.