ENEM 2023: Quem pode fazer a prova do exame em dezembro?

Realizado no último domingo (5), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 teve participação de 71,9% dos 3,9 milhões inscritos. Da parcela de abstenções registradas, alguns casos específicos levaram o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a adotar uma medida para que os candidatos que não puderam, por motivos específicos, prestar o exame na data marcada fazê-lo nos dias 12 e 13 de dezembro deste ano.

Quem pode fazer a prova do ENEM 2023 em dezembro?

Após a liberação do local de prova para os participantes no dia 24 de outubro, o Inep informou, no dia 30 do mês de outubro, que os candidatos alocados em lugares distantes 30 km de onde residem poderiam solicitar o adiamento do certame.

Além desses, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou no último domingo (5), durante o 1° dia de aplicação das provas do Enem, que os prejudicados pelas chuvas que atingem algumas regiões brasileiras nos últimos dias poderão realizar o Enem em dezembro. A declaração foi feita durante a visita do ministro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sede do Inep, em Brasília.

Como pedir para fazer o ENEM 2023 em dezembro?

Para realizar o Enem 2023 na nova data de aplicação, o Inep disponibilizará uma aba específica na Página do Participante para que os candidatos interessados registrem seus pedidos, que passarão por uma avaliação. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro. Também segundo o Inep, foi identificado, na base de dados, que os casos em que os candidatos foram alocados para fazer as provas em escolas distantes 30 quilômetros ou mais de onde residem representam aproximadamente 1% dos inscritos – em torno de 50 mil – e estão concentrados, majoritariamente, em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)