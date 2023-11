Enem 2023: veja como calcular a nota e quanto você pode ter tirado pelo número de acertos

Com o fim da aplicação das provas do Enem 2023, muitos candidatos começam a ficar ansiosos para saber sua nota no exame. No entanto, em função de um sistema chamado antichute, os estudantes ficam impedidos de estimar o resultado das provas antes da divulgação oficial, que nesta edição, está prevista para ser liberada somente em 16 de janeiro de 2024.

Como é calculada a nota do Enem?

O Enem utiliza a Teoria de Resposta do Item (TRI) para correção. Nesse procedimento, o modelo aplicado considera três parâmetros para cada item, posicionando-os em uma escala de dificuldade. A proficiência do candidato (sua nota) é então estimada pela combinação do nível de dificuldade das perguntas com a coerência das respostas dos estudantes.

Essa metodologia evita premiar chutes, pois quem erra as questões mais fáceis e acerta as difíceis podem obter uma nota menor do que quem acertou as perguntas mais fáceis e errou as difíceis. Se um candidato acerta as questões difíceis e erra as fáceis, o sistema pode interpretar como sorte nas respostas.

O resultado do Enem não depende apenas da quantidade de questões corretas, mas do nível de dificuldade e coerência pedagógica das respostas. Assim, um candidato com mais acertos pode ter uma nota menor do que um colega com menos acertos. Em casos extremos, como no Enem 2022, um candidato com 33 acertos obteve nota 907,5, superior a outro com 41 acertos e nota 896,3. Dois inscritos com o mesmo número de questões certas podem ter uma diferença de cerca de 300 pontos, embora esses casos sejam raros.

E como é possível estimar a nota do Enem 2023 ?

O professor Frederico Torres, estatístico da UnB com mestrado profissional em Matemática pela mesma instituição, analisou os microdados do Enem para o portal O Globo. Ele examinou a pontuação máxima, média e mínima de cada item da prova de 2022 com base no nível de acerto para estimar os resultados.

Por exemplo: na prova de matemática de 2022, 7.516 alunos acertaram 30 questões. Desses, a menor nota foi 759,1. A maior nota foi 878,5. E a média foi 826,17, explicou Torres. No entanto, os valores extremos são os pontos fora da curva. São pessoas que tiveram uma coerência (da TRI) muito boa ou muito ruim.

A maior parte dos casos, cerca de 70% dos candidatos, obtém um resultado entre a nota média mais um desvio padrão e a nota média menos um desvio padrão.

Segundo ele, neste caso, o desvio padrão foi de 17 pontos. Isso significa que a maioria dos alunos (cerca de 70%) com 30 acertos em 2022 teve notas entre 809 e 843.

É essa faixa de nota que a calculadora exibe aos candidatos para cada número de acerto e de cada prova. Com isso, é possível ver quanto os candidatos de 2022 tiraram conforme o número de questões acertadas.