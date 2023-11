Enem 2023: Segundo dia de provas tem questão anulada e 33% de faltosos no Pará

Uma das questões da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada na tarde deste domingo (12), será anulada. A informação foi divulgada por Camilo Santana, ministro da Educação, e Manuel Palacios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em coletiva de imprensa após o término da prova.

De acordo com o ministro, “o Inep tomou a decisão de anular uma das questões da prova de Matemática, sobre H1N1, por falta de ineditismo, pois foi aplicada para Pessoa Privadas de Liberdade em 2010”, explicou.

Durante a coletiva, o ministro também apresentou dados preliminares sobre a realização da segunda prova do Enem. No país todo, foi registrada, neste domingo, a taxa de 32% de ausência de candidatos. No Pará, foram 76.166 faltosos, de um total de 229.181 inscritos, o que corresponde a uma taxa de ausência de 33,23%.

A avaliação do Ministério da Educação e do Inep sobre o segundo dia de provas foi positiva. “A nossa apreciação é que, exceto alguns poucos incidentes, a prova ocorreu com tranquilidade em todo o país”, disse Manuel Palacios.

Pará

No Pará, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), responsável pela Operação Enem 2023, em ação integrada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), também afirmou que a prova transcorreu sem maiores incidentes.

“O segundo dia de prova do Enem foi tranquilo, conforme o planejado, repetindo a estratégia do primeiro final de semana. Houve alguns casos, como sempre acontece, de eliminação de candidatos por ter tocado dispositivo eletrônico ou alguma outra infração administrativa do Enem. Porém, não houve nenhuma ocorrência criminal, nenhuma ocorrência relevante, que seja destacada em relação à segurança pública”, comentou o titular da Segup, Ualame Machado.

A operação garantiu não apenas a segurança e tranquilidade dos envolvidos, como também foi responsável pela integridade do exame, com a distribuição dos malotes com provas. “Neste final de semana, a distribuição dos malotes encerrou às 9h40 da manhã. Nesse horário, todos os malotes já estavam nos locais de aplicação de provas. O Pará, neste domingo, foi o quinto Estado do Brasil a concluir essa entrega de provas, lembrando que o Pará é o segundo maior Estado do Brasil e mesmo assim foi o quinto mais rápido”, destacou o secretário.

Machado lembrou ainda que a Operação Enem 2023 segue até por volta da meia noite deste domingo. “Começa de madrugada, com a distribuição dos malotes, e termina próximo à meia noite, com o que a gente chama de escolta reversa, que é trazer as provas dos mais 614 locais de aplicação, de 79 cidades no Pará, para os locais onde são guardadas para correção”, explicou.

A operação conta com 4.600 agentes em todo o Estado, incluindo não apenas forças de segurança estaduais e municipais, como também Correios, Exército, órgãos de trânsito, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), concessionária de energia elétrica, instituição organizadora do certame e Inep.

Outras ocorrências

Foram registradas 12 quedas de energia elétrica no Estado, mas nenhuma delas causou atraso no início das provas. O serviço foi normalizado antes das 14h30 em cinco municípios: Ponta de Pedras, Ananindeua, Benevides, Paragominas e Vigia.

A instituição organizadora do exame informou que três candidatos foram eliminados no Estado. Além disso, uma candidata entrou em trabalho de parto em Oriximiná e foi levada a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).