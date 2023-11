Enem 2023: candidata é eliminada após alarme para tomar remédio tocar durante a prova

Uma candidata foi eliminada da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, neste domingo (12), após o alarme do celular disparar. A jovem contou que o aparelho estava desligado, mas mesmo assim tocou durante o certame. A estudante foi expulsa nas primeiras horas da prova, de uma escola em Cuiabá (MT). As informações são do G1.

Neste domingo (12), os inscritos vão responder 90 questões de matemática, física, química e biologia, durante 5 horas. A estudante, de 16 anos, contou que o celular estava desligado, mas que o sistema toca o despertador mesmo que o aparelho não esteja ligado.

"Tenho alarme no celular, porque tomo antibiótico por causa de uma lesão que sofri e ele tocou durante a prova. Eu esqueci de desativar. Estou me sentindo um pouquinho desesperada, pensando no que minha família vai dizer, mas aliviada ao mesmo tempo, pois a prova estava difícil", pontuou.

Primeira vez fazendo o Enem, a adolescente não ficou tão chateada, porque estava fazendo o exame - este ano - como teste, mas serviu de lição para os próximos anos.

