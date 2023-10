Enem 2023: estudantes de Belém terão ônibus de graça em dias de provas do exame

Belém irá disponibilizar ônibus gratuitos para os candidatos que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O benefício será concedido nos próximos dois domingos de prova: 5 e 12 de novembro. A medida foi anunciada nesta terça-feira (31) pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, por meio das redes sociais.

Para obter gratuidade é necessário apresentar comprovante de inscrição do exame e um documento de identificação com foto, como detalha o prefeito. "Vá tranquilo e com muita calma. E muito sucesso nesta tarefa tão fundamental, que é voar para um futuro profissional", diz Edmilson.

"Investir na educação perpassa por diversas camadas e essa atitude está estritamente ligada a nossa preocupação com aqueles que também visam transformar nossa sociedade. Fiquem tranquilos e boa prova a todas e todos", detalha, ainda, a publicação do prefeito.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)