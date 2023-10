Enem 2023: candidatos do Pará terão direito a ônibus de graça nos dias da prova

O Governo do Pará vai garantir gratuidade do transporte público para todos nos dias 5 e 12 de novembro, a todos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para não pagar a passagem de ônibus, basta comprovar a inscrição com o cobrador.

O governador Helder Barbalho falou da isenção da tarifa do transporte para que os candidatos possam realizar as provas e voltar para casa. “Teremos prova neste próximo domingo dia 5 de novembro e no domingo seguinte, dia 12. O governo do Estado vem aqui anunciar que está sendo dada a isenção de passagem de ônibus para todos os participantes do Enem, desde que estejam a comprovar a sua inscrição tanto para ir para prova quanto para voltar para sua casa. Portanto, fique atento. Esta é uma iniciativa para estimular a participação, para cada vez mais os nossos participantes irem à prova. Vamos mostrar que os paraenses são vitoriosos com uma grande nota no Enem”, disse ele.