ENEM: O que fazer para o celular não tocar durante a prova?

Todos os anos, vários candidatos são desclassificados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por uma variedade de motivos. O uso de eletrônicos é um deles. Uma vez excluídos, esses participantes terão que esperar pela próxima edição para se inscreverem novamente no exame.

O ENEM é um dos principais meios de ingresso ao ensino superior no Brasil e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, possui regras rígidas que visam garantir uma prova igual para todos os candidatos. Para evitar problemas, é fundamental conhecer os motivos que podem levar à eliminação no ENEM, como o celular, por exemplo, que pode tocar durante a prova e desclassificar automaticamente o candidato responsável pelo aparelho.

VEJA MAIS

O que fazer para o celular não tocar durante a prova?

Objeto quase que indispensável atualmente, o aparelho celular é um dos temores para quem realiza o ENEM, mesmo no porta-objeto. O receio se dá porque, segundo o edital do ENEM, se o dispositivo emitir qualquer som, incluindo toque ou alarme, mesmo que no saco plástico, o participante será eliminado. Abaixo, veja algumas dicas que podem te ajudar para o celular não tocar durante a prova:

Desligue o celular;

Desative todos os alarmes e lembretes de datas comemorativas do calendário agendados para os dias de prova;

Diminua todo o volume de áudio do celular (mídia, ligações, notificações, sistema);

Ligue o modo avião, assim o aparelho ficará desativado de todas as conexões de rede, incluindo chamadas, mensagens de texto, acesso à internet, Wi-Fi e Bluetooth;

Retire a bateria de carga, caso seja removível.

O mesmo vale para relógio, que deve ficar guardado no envelope e sem emitir sinal sonoro. Ressaltando que o aparelho celular deverá ficar no envelope porta-objeto durante todo o exame até a saída do local de prova.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)