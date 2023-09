Enem: o que pode levar à eliminação do exame? confira

Anualmente, dezenas de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são eliminados por diversos fatores, as vezes óbvios para uns e não tão para outros. Uma vez eliminado, o participante não receberá sua nota do ENEM daquele ano, tendo que esperar a próxima edição para se inscrever novamente no exame.

Um dos principais meio de ingresso ao ensino superior no Brasil, o ENEM possui regras rígidas impostas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que tem uma logística a fim de proporcionar um exame igual e tranquilo para todos. Para evitar complicações e não correr o risco de desclassificação, saiba o que pode levar à eliminação no ENEM.

Fatores que levam à eliminação no ENEM

Antes mesmo dos dias das provas, há fatores que levam à desclassificação do ENEM. Mentir informações ou necessidade de acessibilidade durante a inscrição, por exemplo, são plausíveis de eliminação do exame. Além da proibição, a pessoa corre risco também de responder por crime contra fé pública.

Confira os fatores eliminatórios no dia das provas do ENEM:

Perturbar a ordem nos locais de prova;

Não apresentar documentos válidos de identificação;

Tentar conversar ou se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa além dos fiscais de sala;

Tentar utilizar formas de fraudar ou de conseguir respostas durante o exame (colar);

Registrar ou divulgar qualquer mídia de realização da prova durante o período no local de provas;

Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas;

Cigarro e/ou produtos derivados do tabaco ou drogas ilícitas;

Sair de sala sem o acompanhamento de um fiscal;

Sair antes das duas primeiras horas do início das provas;

Rabiscar o caderno de questões antes ou qualquer folha das 13h30 ou autorização dos chefes de sala;

Arrancar qualquer folha do caderno de questões;

Violar qualquer vedação do envelope porta-objeto na sala de provas e/ou se recusar a guardar objetos proibidos no saco plástico;

Portar armas;

Se recusar a entregar o cartão-resposta ou a folha de redação ao após o término ou tempo do exame;

Som ou vibração de objetos eletrônicos, mesmo que desligado e dentro do envelope porta-objetos lacrado;

Descumprir ordens das equipes de aplicação;

Detalhes completos quanto às regras rígidas do ENEM podem ser visualizados nos editais de cada edição, disponibilizado pelo Inep. Nenhum aluno possui exceção quanto às determinações citadas acima. Para corroborar isso, os últimos três alunos precisam sair juntos, sob assinatura de um documento de comprovação, como testemunhas do comprometimento profissional dos aplicadores do exame.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)