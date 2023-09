ENEM: Que horas abrem e fecham os portões? Confira os horários

Todos os anos dezenas de candidatos acabam perdendo as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por chegarem atrasadas no local das avaliações e ficarem para o lado de fora. Para alguns candidatos, isso pode ser bastante frustrante, já que passam meses - até anos - estudando para o exame e perdem a oportunidade de avançar em seus projetos de alcançar uma formação superior.

Para evitar essas situações, que já viraram até memes nas redes sociais, é importante ter bem claro na memória os horários de abertura dos portões dos locais de prova. Abaixo, confira que horas ocorre a abertura e fechamento dos portões da instituição onde você realizará o ENEM.

VEJA MAIS

Que horas abrem e fecham os portões?

Há alguns anos, o ENEM segue o mesmo horário de abertura e fechamento dos portões do locais de prova para os dois dias de prova, com base no horário de Brasilia. Alguns estados brasileiros possuem fusos horários diferentes, por isso atente-se a esse detalhe.

É valido destacar que os fiscais do exame são orientados a não permitirem a entradar mais ninguém aluno quando os portões forem fechados. Confira os horários:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Os alunos tem uma hora exata para adentrarem no local de prova. Dentro, eles aguardarão o prazo limite para a chegada dos participantes e mais 30 minutos, onde os fiscais repassarão as informações sobre a prova e distribuirão o caderno de questão para os candidatos.

Confira, também, os horários de saída do local de prova:

1º dia - Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação:

15h30 - sem o caderno de questões

18h30 - com o caderno de questões

19h - término das provas

2º dia - Matemática, Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

15h30 - sem o caderno de questões

18h - com o caderno de questões

18h30 - término das provas

Lista dos fusos horários dos estados brasileiros

A maioria dos estados brasileiros baseam seus horários em relação ao de Brasília. No entanto, alguns seguem outros horários. Confira abaixo a lista completa com as diferenças de horários entre os estados do Brasil.

Acre: -2 horas

Amapá: Horário de Brasília

Alagoas: Horário de Brasília

Amazonas: -1 hora

Bahia: Horário de Brasília

Ceará: Horário de Brasília

Espirito Santo: Horário de Brasília

Goiás: Horário de Brasília

Maranhão: Horário de Brasília

Mato Grosso: -1 hora

Mato Grosso do Sul: -1 hora

Minas Gerais: Horário de Brasília

Pará: Horário de Brasília

Paraíba: Horário de Brasília

Paraná: Horário de Brasília

Piauí: Horário de Brasília

Pernambuco: Horário de Brasília

Rio de Janeiro: Horário de Brasília

Rio Grande do Norte: Horário de Brasília

Rio Grande do Sul: Horário de Brasília

Rondônia: -1 hora

Roraima: -1 hora

Santa Catarina: Horário de Brasília

Sergipe: Horário de Brasília

São Paulo: Horário de Brasília

Tocantins: Horário de Brasília

Distrito Federal: Horário de Brasília

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)