Embarque para Cotijuba tem movimento tranquilo neste sábado; saiba quanto custa a travessia

A movimentação no trapiche de Icoaraci na manhã deste sábado (16) estava tranquila e sem longas filas de espera, com pouco tempo entre a compra dos bilhetes e o embarque para a ilha de Cotijuba, a 40 minutos do centro de Belém.

A prefeitura de Belém determinou que a linha hidroviária municipal, que faz a travessia, realizasse duas viagens extras no sábado e outras duas no domingo (17), totalizando seis viagens neste final de semana, com bilhetes custando R$ 8 e R$ 4 para pagantes de meia-passagem, além da gratuidades previstas pela lei.

Procura pelas praias é grande

Bruno Alves é monitor de um parque de diversões e acordou cedo para aproveitar o sol com os amigos.

"É muito bom estar na praia e tem as nossas amizades lá, pois vamos visitar os amigos lá. Desde que o trapiche foi reativado ainda não tinha visto. Estou achando que está bem melhor, antes era um pouquinho mais desorganizado", afirma.

A autônoma Thamires Silva conta que trabalhou muito a semana toda e decidiu se dar como recompensa um sábado na praia do Vai Quem Quer, uma das mais badaladas de Cotijuba e que ela considera uma das melhores do Pará. "Sempre que a gente vem em julho a gente vai lá. Até agora está tudo bem, não deu nada ruim. A movimentação está grande com a procura", afirma.

Ao lado dela, Ananda Castro se preparou com um chapéu estilo bucket do Clube do Remo para suportar o sol escaldante enquanto não embarcava. Na opinião dela, julho em Cotijuba é sempre sinônimo de diversão garantida.

"Está tudo ótimo aqui, graças a Deus. Está muito organizado, diferente de todos os anos. Esse ano está muito organizado. Ficamos dois anos afastados das praias. Achei o preço bem em conta", diz ela, que mora em Icoaraci.

Já a dona de casa Maria Celeste Ramos aproveitou a folga do marido para passear com toda a família em Cotijuba. "É um lugar tranquilo e que a gente vai e se diverte. É barato, sem muvuca, sem trânsito. A gente vai e volta no mesmo dia sem a preocupação de dirigir", recomenda.

Como atravessar de Icoaraci para Cotijuba

Travessia Icoaraci-Cotijuba neste domingo (17/7)

De Icoaraci para Cotijuba (ida): às 8h, 10h e às 18h30

De Cotijuba para Icoaraci (volta): às 5h45, 16h e às 18h

Preço: R$ 8 (R$ 4 para pagantes de meia passagem)