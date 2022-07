Trapiches de Icoaraci e Cotijuba ganham novos flutuantes e rampas de acesso

Como parte da ação Verão da Nossa Gente 2022, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), entregou, recentemente, à população novo flutuante e nova passarela de embarque e desembarque no trapiche de Icoaraci, distrito de Belém.

Já na ilha de Cotijuba, a Prefeitura de Belém, também por meio da Seurb, realizou a instalação de dois novos flutuantes ligados por duas passarelas metálicas. A pracinha do trapiche de Cotijuba também recebeu serviços de revitalização. A instalação de novos flutuantes e rampas de acesso aos trapiches de Icoaraci e Cotijuba estão orçadas em R$ 2.295.81,63.

A nova estrutura do trapiche de Icoaraci restabelece a tranquilidade e a segurança na travessia para Cotijuba e demais ilhas, principalmente, neste mês de julho, quando, tradicionalmente, grande fluxo de veranistas são atraídos para essa região do município.

Vendedora há mais de 30 anos no trapiche de Icoaraci, Débora Guedes, 40, tem boa expectativa pela volta da movimentação de passageiros. "Há cerca de três semanas, eu não levava nada pra casa. Eu dependo daqui, do meu trabalho pra levar o pão de cada dia. Com o novo flutuante, creio que vai melhorar não só pra mim, mas para todos", conta.

Investimento

O valor investido para a implementação das estruturas foi orçado no valor de R$ 689.493,91. O novo flutuante tem 15 metros de comprimento por seis metros de largura. Já a rampa, que dá acesso à estrutura, tem 20 metros de comprimento por três metros de largura.

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, explica que tanto o trapiche de Icoaraci quanto o de Cotijuba receberam novos flutuantes e rampas de acesso.

“O trapiche de Icoaraci também recebeu serviços de revitalização. Realizamos uma pintura em todo o trapiche, reformamos a nova cabine de vendas de passagens, o departamento de iluminação pública da Seurb também realizou grande manutenção nas luminárias e instalou refletores para garantir uma maior segurança na área”, explica o secretário.

Além de novos flutuante e passarela, Cotijuba recebe revitalização da pracinha. Em Cotijuba, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, realizou a instalação de dois flutuantes ligados por duas passarelas metálicas. O valor investido para a implementação dessas estruturas foi orçado em R$ 1.606.321,72.

Flutuantes têm ótima estrutura e são ligados por passarelas metálicas (Ascom/Seurb)

Uma delas com 12 metros de comprimento por três de largura, que fará a ligação entre as estruturas dos dois flutuantes. Outra de 20 metros de comprimento por três de largura, que vai ligar os flutuantes ao trapiche.

“Esses flutuantes têm sistema de atracação e amarração em estacas metálicas, que foram fixadas no fundo rio por meio de spuds. As estacas precisam ser muito bem fixadas, porque o rio nesse local tem profundidade de oito metros”, explica o engenheiro da Seurb, Marco Bessa, fiscal da obra.

Revitalização

Deivison Alves acrescenta que a pracinha do trapiche de Cotijuba também recebeu serviços de revitalização como parte da ação operação Verão da Nossa Gente 2022. Com a ampliação dos flutuantes, Cotijuba pode receber várias embarcações ao mesmo tempo.

Com a ampliação dos flutuantes, o objetivo é que o acesso à Cotijuba seja facilitado, já que pode receber várias embarcações ao mesmo tempo.

“Desde maio, a Seurb vem trabalhando em ritmo acelerado nas obras de instalação dos flutuantes e rampas de acesso dos trapiches do distrito de Icoaraci e da ilha de Cotijuba, colocando em prática a determinação do prefeito Edmilson Rodrigues de proporcionar segurança e conforto nas praias e ilhas de Belém, para que a nossa gente possa usufruir dessas belezas naturais, principalmente durante o veraneio de julho”, afirma o secretário.

A doceira Luciléia Silva Souza mora em Cotijuba e tem boas expectativas para o verão 2022 (Ascom/Seurb)

Quem já está na contagem regressiva para receber os turistas na ilha é a dona Luciléia Silva Souza, que mora há 30 anos em Cotijuba, e há 23 vende café da manhã e outras delícias ao longo do dia, na pracinha do trapiche.

“Estou aqui desde a inauguração da praça, recebendo os turistas com muita alegria. Tudo o que eu faço aqui na minha banca é com muito carinho e amor, que as pessoas sentem no sabor dos meus petiscos. Estamos ansiosos esperando os veranistas, agora que estamos todos vacinados. Com o novo flutuante, bem maior, tenho fé que Cotijuba vai ‘bombar’ neste veraneio”, confia a doceira.