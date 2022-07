Prefeitura de Belém realiza 3ª Edição do Festival Gastronomia das Ilhas de Icoaraci

O 3º Festival Gastronomia das Ilhas acontece nos próximos finais de semana, dias 9, 10, 16 e 17 (sábados e domingos) de julho, na orla da praia do Cruzeiro, distrito de Icoaraci, distante 20 quilômetros de Belém, com a participação de 20 estabelecimentos empreendedores do ramo da culinária regional e vai movimentar o turismo dentro da ação Verão da Nossa Gente da Prefeitura de Belém.

O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), com apoio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Universidade da Amazônia (Unama) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

Os estabelecimentos participantes do festival vão criar pratos especiais e inéditos para o evento ao preço individual de R$ 59,90, com direito à entrada, prato principal e sobremesa. O projeto chega à 3ª edição com sucesso de público e importante gerador de emprego, renda e retomada do turismo.

“Neste Festival Gastronomia das Ilhas de Icoaraci consolidamos a proposta do evento, a partir dos objetivos que traçamos em outubro passado, quando realizamos a primeira edição na ilha do Combu. Foi a retomada do turismo em Belém, geração de emprego, renda e qualificação para os trabalhadores do setor, em especial do turismo gastronômico”, afirma Lélio Costa, diretor-presidente da Codem.

Além de oferecer aos belenenses e turistas que frequentam a cidade a gastronomia regional. “Gastronomia conhecida internacionalmente, que nos deu o reconhecimento da Unesco, pelo selo Cidade Criativa da Gastronomia, tornando Belém referência mundial em gastronomia, passando a integrar a rede de Cidades Criativas da Gastronomia, que buscam desenvolvimento de forma sustentável e de modo socialmente justo”, ressalta.

Expectativa

Do ponto de vista empreendedor, o festival pode significar a volta dos consumidores afastados pelo período pandêmico.

“A expectativa é das melhores, devido ao potencial gastronômico de Icoaraci, que, com as obras de revitalização que estão acontecendo no distrito, vai trazer de volta os frequentadores e turistas, depois de quase dois anos de pandemia. Eles buscam nossos estabelecimentos para se deliciarem com uma culinária das mais bem elaboradas, a partir dos insumos da Amazônia”, destaca Aníbal Carvalho, chef e proprietário do Restaurante Carvalho.

O Festival de Icoaraci tem um diferencial que merece destaque. Um cardápio com pratos requintados e elaborados a partir de pesquisa e se propõe atender um tipo de consumidor mais seleto, exigente e apreciador da arte culinária com toques amazônidas.

“Nosso cardápio atende a uma diretriz conceitual, que permite oferecer experiências gastronômicas e apresentá-las aos nossos clientes. Apresentamos uma proposta de prato especial e exclusivo, a partir dos insumos da nossa região, mas que remetem à ancestralidade indígena. Esse é o nosso diferencial: disponibilizar aos frequentadores um sabor, aroma que remeta à culinária do ‘interior’, ribeirinha, de uma avó ou um avô. É isso que vamos disponibilizar no Festival”, frisa Elinei Costa, chef e proprietário do Restaurante Ubá.

Os depoimentos favoráveis à realização do festival e o apoio da Prefeitura de Belém e parceiros ao empreendedorismo gastronômico são apontados como determinantes para que o evento seja um sucesso.

“Com a realização do Festival, a gente espera uma retomada do turismo gastronômico em Icoaraci. Por isso, estamos apresentando um trabalho inovador, que, com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Codem, pode impulsionar e trazer de volta os clientes para saborear o que temos de melhor elaborados com ingredientes e insumos da nossa terra”, afirma o Chef Diogo Freitas, da peixaria Dom Diogo.

Cidade Criativa

Desde 2015, Belém possui o selo Cidade Criativa da Gastronomia concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O selo tornou a cidade uma referência mundial em gastronomia, passando a integrar a rede de cidades criativas da Gastronomia, que buscam desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo.

Atualmente, a administração do selo está sob a responsabilidade da Codem que promove, apoia e fortalece eventos e atividades nessa área. A Codem é também responsável pela elaboração dos relatórios e articulações junto à Unesco, ao poder público, à iniciativa privada e sociedade civil.

Além de Belém, o Brasil possui três cidades com selo da Gastronomia Criativa: Florianópolis (RS), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG).

“Belém tem uma das culinárias mais ricas e originais do País, que tem raízes indígenas e possui influências portuguesas e africanas. Além de um caráter nativo com ingredientes baseados na fauna e flora amazônicas”, ressalta o gastrólogo Rodin Miranda.

Serviço:

3ª Edição do Festival Gastronomia das Ilhas

Local: Orla do Distrito Administrativo de Icoaraci

Valor do Combo R$: 59,90 - (entrada, prato principal e sobremesa)

Dias: 9, 10, 16 e 17 de julho (sábado e domingo), a partir das 11h.

Estabelecimentos Participantes:

Restô da Villa Prime, Restaurante Parceiros, Restaurante Tetto, Restô Marajó, Restaurante na Panela, Restaurante Raízes da Amazônia, O boteco, Sabor do Pará, Peixaria e Restaurante Dom Diogo, Ubá Gastronomia, Restaurante e peixaria “La chapa”, Resto da Vila, Restaurante Cruzeiro, White House, Mr. Brasa, Restaurante Maia, Restaurante Carvalho, Caranguejo da Orla, Restaurante Pôr do Sol e Barraca Restaurante Tabocão.