Emaús lança campanha para a Grande Coleta 2024 em Belém, nesta sexta-feira (30/08)

Nesta sexta-feira (30), às 9 horas, será realizado o lançamento da 51ª Grande Coleta de Emaús, cujo tema é "Vivendo o presente, projetando o futuro: cuidar do meio ambiente é defender crianças, adolescentes e jovens". O evento vai ocorrer no Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, que funciona no prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), na Praça Brasil, em Belém.

A Grande Coleta percorrerá um roteiro com 30 locais, com vários percursos dentro dos bairros, disse Mailde Santos, coordenadora da campanha da Grande Coleta do Movimento de Emaús. A expectativa é que a instituição - pioneira no incentivo à solidariedade e na promoção dos direitos das crianças e adolescentes em Belém - consiga obter em torno de 6.500 itens doados.

“Nós recebemos roupas, computadores em bom estado, mas também temos aqui um centro de recondicionamento de computadores, recebemos materiais de escritório, utensílios domésticos, cama, mesa e banho, brinquedos, móveis", afirmou.

No entanto, precisam estar em bom estado, pois eles vão direto para a casa de uma família. "Não é algo que você queira descartar, sem condições de uso, mas algo que você acredite que servirá a outra família. O objetivo é solidário. Nos últimos anos tivemos situações muito ruins de doações muito deterioradas, que não tinham condições de serem reutilizadas”, acrescentou Mailde.

Nos dias 14 e 15 de setembro, o Emaús promove a formação para os voluntários que vão fazer o recolhimento das doações, no EEEFM Deodoro de Mendonça, em Belém. Ainda há vagas abertas para quem deseja ser voluntário na Grande Coleta. Normalmente, a instituição conta com alunos de universidades, integrantes de paróquias e igrejas. “Esse é um mutirão da solidariedade, a oportunidade dos belenenses exercitarem a cidadania com o outro, oportunidade de empatia, de contribuir efetivamente”, afirmou Mailde.

A coordenadora da Grande Coleta celebra também mais um ano de parceria com o TRT-8, que para eles é um gesto que reafirma o Movimento de Emaús como um movimento sério. “Qualquer cidadão pode saber o que é feito com o material recebido. Ele é uma estratégia para manter as atividades acontecendo no Emaús. Aqui, diariamente, atendemos 600 jovens, adolescentes e suas famílias, então é importante você que doou um tênis, um computador, saber para onde ele vai”, explicou.

Exposição

Para marcar o lançamento de mais uma edição da Grande Coleta, durante o evento haverá o lançamento de uma exposição intitulada “Memória Cultural das Infâncias na Amazônia”. “Nesse momento vamos expor nosso cartaz, nossas camisas e bonés que vamos utilizar para identificar os voluntários. O Emaús vai estar com 600 pessoas batendo na sua porta, adentrando, mas com essa identificação, eles são treinados”, disse Mailde.

A exposição fotográfica retrata a trajetória do Emaús e sua atuação em diferentes eixos, como a promoção social, com oficinas de violão, percussão, teatro, esporte e recreação. “Para os adolescentes têm a profissionalização, programa de geração de renda para as suas famílias. Tem o projeto ‘Mãos de Marias’, para mães e senhoras idosas”, acrescentou Mailde.

No campo da defesa, eles atendem crianças e familias que tiveram direitos feridos, indo desde a violência sexual até o trabalho infantil. O Movimento também conta com um Conselho, que propõe políticas públicas e fiscaliza os entes governamentais.

O Movimento de Emaús tem 53 anos e as fotografias na exposição mostram sua trajetória e acontecimentos políticos que a marcaram, como a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), algo nacionalmente impactante e que para o Emaús tem significado especial. “As nossas atividades diárias funcionam e elas contribuem efetivamente na vida das crianças e jovens que passam por aqui”, garante Mailde.

“A exposição é fruto de um projeto de extensão em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPa) e dois professores que coordenam o projeto. Ela é itinerante e começou no Movimento, depois foi levada para a França, para o São José Liberto e a própria UFPa. É uma série de fotografias que mostra o percurso do movimento desde seu início, lá no Ver-o-Peso, incluindo fotos registradas por nós do Movimento”, acrescenta Georgina Cordeiro, coordenadora geral do movimento do Emaús. A mostra permanece no TRT-8 por 10 dias após o lançamento.

Doação

Quem desejar fazer uma doação direta em dinheiro para o Movimento República de Emaús, pode fazer o envio via Pix: CNPJ 63.887.558/0001-50.

A doação de itens durante a 51ª Grande Coleta ocorre dia 29 de setembro, nos pontos e trajetos que serão divulgados pela instituição no decorrer do mês.

Serviço: Lançamento da Campanha de Emaús 2024

Data: 30 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Hora: 9h

Local: Espaço cultural do TRT-8. Travessa Dom Pedro I, 746 - Umarizal, Belém