Em grande estilo, Marcelo Marques, o 'Bacana', comemora 40 anos de jornalismo

Marcelo Marques, o 'Bacana', comemora seus 40 anos de jornalismo em grande estilo. Ele está há 24 anos no Pará. No Estado, Marcelo já fez mais de cinco mil programas de televisão. Tem o único programa paraense a fazer mais de 50 destinos paraenses com o "Bacana Tur". Ele também está nos lares paraenses diariamente por meio da Rádio Unama. Tem a grife de premiações que movimentam a cidade em um calendário anual, reconhecendo personalidades do mundo empresarial e também do político. “Completo 40 anos de jornalismo com uma certeza: é um privilégio enorme ter a audiência de vocês”, disse.

Paulista, Marcelo Marques conta que, desde criança, já sabia a profissão que queria. Nas brincadeiras dele e dos amigos estavam estúdio de rádio, programa de auditório e muitas entrevistas. As brincadeiras de garoto, portanto, se tornariam a sua profissão.

Aos 13 anos, Marcelo teve sua primeira oportunidade no Jornal Cidade de Campo Grande, da família Pinheiro. “Papai datilografou a primeira coluna que escrevi a mão. Jamais esquecerei o dia que entrei em uma redação pela primeira vez. Ficava observando aqueles jornalistas com admiração”, lembrou o comunicador. De 16 para os 17 anos, Marcelo começou na Band um quadro semanal no qual fazia a agenda cultural e, um pouco antes, um programa semanal na rádio Cidade.

Marcelo passou ainda por outros jornais, em Campo Grande, em Porto Velho, em Rio Branco e em São Paulo. O comunicador chegou ao Pará e, aqui, fixou raízes. Dos seus 40 anos de jornalismo, 24 são no Pará. Ao chegar aqui, percebeu que havia um mercado promissor na sua área. E apostou suas fichas no programa Bacana, o que deu certo. "O formato de entrevistas e cobertura de eventos caiu no gosto do público. Chegamos a cobrir até seis eventos por dia, com exibições meses após os eventos, tamanha a demanda por nossas coberturas”, disse.

A procura aumentava e os meios se expandiram. Com a proximidade de Marcelo com o empresariado e políticos, o jornalista passou a ter fontes únicas de informação e passou a escrever seu blog, que despontou graças às exclusivas do Bacana. Em seguida, vieram as ‘pílulas’ de notícias nas rádios de Belém. E as colunas em jornal impresso. Ele começou com uma coluna dominical e passou a escrever dois formatos distintos para o mesmo jornal em dias alternados. “O programa de TV, que já era sucesso, começou a cobrir viagens, apresentar roteiros turísticos dentro do Brasil. E, em um pulo, passou as coberturas internacionais, coberturas estas que rendem grandes lembranças até hoje na mente dos telespectadores. Era o ‘Bacana’ informando em multiplataformas”, afirmou.

Marcelo com a esposa Katrina e o filho João (Foto: Arquivo Pessoal)

Intrépido e inquieto, como ele se define, Marcelo lançou um novo projeto: “A Revista Bacana”, que trouxe com ela os grandes lançamentos e festas disputadíssimas no Estado. “A fórmula que deu certo foi uma personalidade como capa, e uma atração nacional para comandar a música. Eram festas grandiosas como a sociedade paraense sempre gostou. Os lançamentos eram super aguardados”, contou.

Vieram novos formatos e o Bacana foi buscando se adequar aos leitores e às novas ferramentas. O blog, então, evoluiu para um portal de notícias. Suas colunas de jornal assumiram novas plataformas: o Instagram, o Facebook, o X (antigo Twitter) e o TikTok ganharam os furos do Bacana. E alcançam mais leitores que antigamente. São cerca de 3 milhões de leitores somente nas plataformas da Meta.

Bacana deixa um spoiler: “Podcast, que nada. Eu venho com um formato diferente. Uma casa aconchegante para receber meus parceiros, clientes e amigos. Um bate-papo regado a boa comida, música e negócios, muitos negócios. Como, aliás, sempre fizemos ao longo destes 40 anos”, afirmou.