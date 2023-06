Seduc participa de reunião inédita do Conselho Nacional de Educação em Belém

O secretário de Educação do Pará (Seduc), Rossieli Soares, participou da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Educação (CNE), nesta terça-feira (13), em Belém. O evento, inédito no Pará, discute o ensino médio e a educação básica, em parceria com a Seduc, e segue até a próxima quinta-feira (15).

“É muito importante que o CNE esteja no Pará, na Amazônia, para entender nossa realidade. Precisamos discutir que fazer educação na Amazônia é diferente de fazer educação em outros lugares do Brasil. É a única reunião do ano realizada de forma itinerante, poder recebê-los aqui é uma grande honra e uma grande oportunidade de enriquecimento do debate de educação do Pará e do Brasil”, disse o secretário Rossieli Soares, que representou o governador Helder Barbalho.

Dentro da programação desta terça-feira (13), a primeira mesa debateu como temática "O impacto do Ensino Médio no futuro da juventude brasileira”. A dinâmica foi composta pelo líder da pasta da Educação do Pará e por Rafael Lucchesi, diretor geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“O ensino médio sempre teve indicadores negativos, onde menos de 10% dos estudantes aprendem matemática. A educação não pode voltar para um modelo que seja assim. Estamos partindo do fundo do poço, precisamos fazer essa transformação. É um período longo, é um debate longo, e o Pará está fazendo parte desse debate rico a nível nacional. Temos inúmeros desafios, mas podemos e vamos fazer melhor”, destacou o secretário.

“O CNE precisa estar próximo das regiões brasileiras. Nós sabemos que existem assimetrias regionais e assimetrias dentro das próprias regiões, é importante, então, conhecermos de perto as realidades. Educação é a prioridade do Estado Brasileiro, sem educação nenhum setor é autossustentável, economia, emprego, renda, a desigualdade continuará. Nós escolhemos o Pará porque sabemos o esforço do governador, do secretário Rossieli, em reconstruir a educação na região Norte. Tenho certeza de que isso contagiará as outras unidades da federação em toda a região”, ressaltou Luiz Curi, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE).