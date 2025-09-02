Em Belém, obras da Nova Doca alcançam 98% de execução; confira o que mudou

Com um quiosque, redário e novo paisagismo que ajuda a filtrar as impurezas da água do canal, as quadras 6 e 7 das obras do Parque Linear da Nova Doca alcançaram 98% de execução e agora estão visíveis após a retirada dos tapumes. Agora, quem passa pela Avenida Visconde de Souza Franco já pode acompanhar o andamento dos serviços no trecho entre as ruas Bernal do Couto e Ó de Almeida e Diogo Móia e Antônio Barreto. A intervenção entrou na reta final e agora resta apenas uma quadra a ter o tapume retirado.

"Estamos nos últimos ajustes para deixar essa importante obra à disposição da população de Belém e do nosso estado, assim como para os visitantes da COP30. Os trabalhos avançam dentro do cronograma, mostrando o compromisso do Governo do Pará em entregar legados estruturantes a partir da Conferência que será realizada na nossa capital em novembro deste ano”, afirmou o secretário-adjunto de Obras Públicas do Estado, Gilmar Mota.

Novidades no espaço

A Quadra 6 da Nova Doca agora possui um quiosque com área de vivência, banheiro, lixeira, mesas, bancos térmicos e paraciclos. Já a Quadra 7 tem um redário como principal equipamento público, espaço dedicado à instalação de redes para descanso, contemplação e relaxamento.

Avenida Nova Doca tem diversos espaços de convivência para público de todas as idades. (Foto: Leonardo Macêdo / Ascom Seop)

As duas áreas receberam o plantio de espécies que compõem o paisagismo da Nova Doca. Ao todo, estão previstas 180 árvores distribuídas pelas oito quadras do Parque Linear. A estratégia de purificação da água inclui o sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas para filtrar as impurezas do canal e devolver a água purificada, promovendo oxigenação e redução dos impactos ambientais.

Legado da COP30

O Parque Linear da Nova Doca é fruto de parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. O projeto abrange 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização, ciclovia e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré e prevenção de inundações.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco e construídos novos sistemas de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades