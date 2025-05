Em Belém, mãe e filho se formam juntos e compartilham o amor pelos estudos

A dedicação e interesse pelos estudos tornou o elo entre mãe e filho ainda mais forte. Foi assim que Claudiana Oliveira e o filho Vinícius Oliveira passaram a dividir a rotina de aprendizados e ajudar um ao outro — Claudiana, na graduação em Gestão Hospitalar, e Vinícius, na época, no curso técnico em meio-ambiente integrado ao ensino médio. Os dois foram estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), campus Belém e Ananindeua, respectivamente.

O filho, Vinícius, irá celebrar a formatura em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal do Pará (UFPA) no dia 21 de maio. Já Claudiana se formou na última semana em Gestão Hospitalar. A cumplicidade entre os dois continuou ao longo dos anos, e, para Claudiana, o apoio do filho foi fundamental ao longo da graduação.

“Ele sempre foi um bom leitor, então ajudava a mim e aos colegas em artigos e trabalhos, com slides e também em inglês, como meu filho já era formado no idioma, tentava me ajudar”, conta Claudiana. A gestora lembra que não concluiu a primeira graduação em pedagogia, pois estudava no turno noturno e sentiu dificuldades para conciliar a maternidade com o horário do curso.

Maternidade e graduação

Para ela, a conquista do diploma é a realização de um sonho. “Desde os 13 anos tentei entrar no IFPA, por três anos, sem sucesso. Na época era somente técnico integrado com o ensino médio. Hoje me sinto muito feliz e orgulhosa por ter conseguido conciliar meus estudos com família, esposo, filhos, trânsito e a correia das visitas comerciais do meu emprego. Amo a área da saúde e sempre quis poder trabalhar na área, ajudando as pessoas”, conta.

Para Claudiana, a experiência de retomada dos estudos foi desafiadora, como ao retomar os estudos de cálculos estatísticos e perceber a importância para a área da saúde. “Após quase dez anos de formada, iniciar uma turma noturna, com vários jovens, teve muitos desafios. Começamos com 23 alunos e terminamos com seis concluintes, mas ninguém soltou a mão de ninguém até o final”, afirma.

(Arquivo pessoal) No início do ano, Cláudio Oliveira, pai de Vinícius e marido de Claudiana, também celebrou a graduação

E os dois não são os únicos recém-formados da família: no início do ano, Cláudio Oliveira, pai de Vinícius e marido de Claudiana, também celebrou a graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. “Ele já trabalha na área há vinte anos, é autodidata, mas nunca tinha conseguido se formar, sempre fez cursos. Ele conseguiu a profissão e conseguiu se formar”, conta Claudiane.

Mãe, símbolo de resiliência

Para Vinicíus Oliveira, a figura da mãe é um símbolo de resiliência. Segundo o engenheiro, mesmo com várias dificuldades no caminho, Claudiane sempre se esforçou para garantir o melhor para o filho. “Ela fazia de tudo para me dar os materiais que precisava no curso, como o jaleco, cadernos, mochila. Tive um momento de depressão durante a graduação e ela, junto ao meu pai e meu avô, me ajudaram na recuperação”, relata.

Para Vinícius, ver o exemplo da mãe, que concilia trabalho e estudos, enfrenta obstáculos e continua a seguir em frente, é uma grande inspiração. “Ela é extremamente determinada. Fico feliz também por ter conseguido, e por ter me encontrado no curso, por ter tido as oportunidades que tive de compartilhar com ela e meu pai momentos acadêmicos. Fico triste pelo meu avô, que faleceu e não pôde estar aqui para ver nossas formaturas, sei que ele ficaria eufórico e feliz, e que iria querer todos sorrindo”, finaliza.

