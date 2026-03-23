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Em Belém, evento debate liderança feminina e incentivo à participação de mulheres na tecnologia

Programação reúne estudantes e profissionais para discutir carreira, inovação e protagonismo feminino. As inscrições já estão abertas

O Liberal

Belém receberá, no próximo dia 23 de março, um evento que propõe ampliar o debate sobre liderança feminina e incentivar a presença de mulheres no setor de tecnologia.

Em um cenário em que a participação feminina na área ainda enfrenta desafios, a iniciativa do a 3ª edição do Elas Talks 2026 busca promover um espaço de troca de experiências, inspiração e networking entre estudantes e profissionais interessadas em construir carreira no segmento tecnológico. O encontro será realizado às 19h, na Faci Wyden.

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A programação integra uma agenda de ações voltadas ao incentivo do protagonismo feminino no mercado de trabalho e ao fortalecimento da conexão entre formação acadêmica e prática profissional. “Se você é uma garota que quer construir uma carreira na tecnologia, esse é um espaço para aprender, se inspirar e fortalecer a presença feminina no setor”, destaca Larissa Garcia, docente no curso de Tecnologia da Informação da Faci Wyden.

Inspiração e troca de experiências

Durante a programação, as participantes terão a oportunidade de conhecer trajetórias profissionais, compreender os principais desafios enfrentados por mulheres no setor de tecnologia e acessar estratégias que contribuem para o fortalecimento da presença feminina em cargos de liderança.

Além de inspirar novas gerações, o Elas Talks busca fomentar o diálogo sobre inovação, carreira e transformação social, destacando a importância da diversidade para o desenvolvimento do setor tecnológico.

A proposta é, também, reforçar o papel da universidade como ambiente de formação, incentivo e aproximação dos estudantes com temas estratégicos, como mercado de trabalho, empreendedorismo e tecnologia.

As inscrições já estão abertas por meio do site.

Agende-se

Data: 23 de março
Hora: 19h
Local: Faci Wyden, localizada na Travessa dos Tupinambás, nº 461, bairro Batista Campos, Belém

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