Inscrições para especialização em enfermagem neonatal começam nesta segunda; Pará tem 16 vagas
Curso gratuito do Ministério da Saúde e Fiocruz qualifica profissionais de Belém e Santarém para atuar em unidades estratégicas do SUS
O Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), abre na próxima segunda-feira (16) as inscrições para o curso de Especialização em Enfermagem Neonatal 2026. No Pará, o processo seletivo oferta 16 vagas distribuídas entre hospitais de Belém e Santarém. A iniciativa integra as ações nacionais para redução da mortalidade infantil e o fortalecimento da Rede Alyne, com foco em profissionais que já atuam em unidades neonatais do Sistema Único de Saúde (SUS).
Acesse o edital completo aqui.
As oportunidades no Pará estão concentradas na Santa Casa de Misericórdia (4 vagas) e no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos (4 vagas), em Belém, além de oito vagas destinadas ao Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. Ao todo, a região Norte receberá 72 das 310 vagas ofertadas nacionalmente. O investimento federal previsto para a formação é de R$ 2,6 milhões, visando aumentar em mais de 30% o número de enfermeiros especialistas na área dentro da rede pública.
Saiba quem pode participar do processo seletivo
O curso é voltado exclusivamente para enfermeiros com registro regular no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). De acordo com o edital, o candidato deve atuar em unidades neonatais (Utin, Ucinco ou Ucinca) das maternidades estratégicas elencadas pelo Ministério da Saúde. É obrigatório apresentar uma carta de indicação e anuência assinada pelo gestor da unidade onde o profissional trabalha.
“Nosso objetivo é fortalecer e valorizar a enfermagem no âmbito do SUS, além de qualificar a oferta dos serviços. Ao atacar desigualdades históricas, fortalecemos a resolutividade nas redes regionais”, afirmou em nota o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço. A formação terá duração de 14 meses, em formato híbrido: 70% da carga horária será teórica, realizada em ambiente virtual, e 30% consistirá em práticas presenciais sob supervisão.
Confira o cronograma e as etapas de seleção
As inscrições seguem até o dia 5 de abril de 2026 pelo portal SIGA-LS da Fiocruz. O processo de seleção será dividido em duas etapas: análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de uma proposta de intervenção, de caráter classificatório. Na proposta, o enfermeiro deverá refletir sobre sua trajetória e sugerir melhorias para os desafios vivenciados em seu serviço de saúde.
O certame reserva 172 vagas para ações afirmativas, o que representa 55,4% do total de oportunidades. A distribuição contempla 30% para pessoas negras (pretas e pardas), 10% para pessoas com deficiência e cotas de 5% cada para indígenas, quilombolas e pessoas trans. Candidatos autodeclarados negros passarão por um procedimento de heteroidentificação por webconferência, conforme previsto no cronograma.
Vagas na Região Norte
- Pará: 16 vagas (Belém e Santarém)
- Amazonas: 12 vagas (Manaus)
- Tocantins: 12 vagas (Palmas e Araguaína)
- Amapá: 8 vagas (Macapá)
- Rondônia: 8 vagas (Porto Velho)
- Roraima: 8 vagas (Boa Vista)
- Acre: 8 vagas (Rio Branco)
Distribuição em hospitais do Pará
- Santa Casa de Misericórdia (Belém): 4 vagas
- Hospital Abelardo Santos (Belém): 4 vagas
- Hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém): 8 vagas
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