Em Belém, espetáculo ‘Natal Pai D’Égua’ conta história de Jesus na perspectiva paraense

A produção da Igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor é apresentada no dia 23 de dezembro. Ingressos à venda

Lívia Ximenes
fonte

Espetáculo "Natal Pai D'Égua" exalta a cultura paraense (Divulgação)

Neste ano, a Igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor apresenta o espetáculo “Natal Pai D’Égua”, celebrando o nascimento de Jesus Cristo com uma perspectiva paraense. A história mostra como seria se o Filho de Deus tivesse nascido e crescido como um ribeirinho. O musical é apresentado na próxima terça-feira, dia 23 de dezembro.

A produção é parte da 14ª edição do projeto Blindados Luz, com uma experiência regional e cheia de emoção e afeto. O “Natal Pai D’Égua” continua o espetáculo apresentado em 2024, “Égua do Natal”. Nesse ano, o musical mostra Jesus crescido, convivendo e ensinando as pessoas na região ribeirinha belenense.

Além de um Jesus do Pará, a narrativa conta com Maria, José, pastores, magos e outros elementos ambientados no estado. Para a roteirista e regente do musical, Silmara Lima, será uma surpresa para o público. “As pessoas vão encontrar a cidade de Belém no palco, vão ver animais característicos da Amazônia sendo representados por pessoas da própria igreja, que se tornaram atores e estão surpreendendo a cada ensaio. É tudo feito com muito carinho”, diz.

image A produção "Natal Pai D'Égua" é apresentada no dia 23 de dezembro de 2025 (Divulgação)

Segundo Silmara, a proposta do espetáculo é “uma pausa para olhar para o outro, para a cidade, para a própria fé e para o verdadeiro sentido do Natal”. O elenco contra com crianças, jovens e adultos, que performam músicas já conhecidas pelo público que exaltam a região. O idealizador do projeto Blindados Luz, pastor Zildomar Campelo, destaca que o objetivo é “levar a igreja para fora das quatro paredes”.

O “Natal Pai D’Égua” é apresentado no Teatro Resolve, no bairro da Sacramenta, a partir das 19h. Os ingressos estão à venda, com valor fixo de R$ 10,00. Clique aqui e confira.

Serviço

Espetáculo “Natal Pai D’Égua”

Dia: 23 de dezembro, terça-feira
Horário: 19h
Local: Teatro Resolve — IT Center (Avenida Senador Lemos, 3153 — Sacramenta)
Ingressos: R$ 10,00
Clique aqui e confira.

Palavras-chave

Natal

musical de Natal

espetáculo de Natal
Belém
.
