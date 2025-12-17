Capa Jornal Amazônia
Boulevard Shopping Belém lança campanha de Natal com sorteio de carro e ação compre e ganhe

Promoção segue até 24 de dezembro e oferece vantagens exclusivas para clientes cadastrados no aplicativo do shopping

Conteúdo sob responsabilidade do Boulevard Shopping
fonte

Campanha "Natal, sinta o encanto" segue até o dia 24 de dezembro (Divulgação/Boulevard Shopping)

A temporada de Natal no Boulevard Shopping Belém começou com duas ações especiais para os consumidores: o sorteio de um carro zero quilômetro e o tradicional "compre e ganhe" de panetone. Intitulada de "Natal, sinta o encanto", a campanha segue até o dia 24 de dezembro, envolve todas as lojas do empreendimento e amplia os benefícios para quem utiliza o aplicativo oficial do Boulevard.

Para participar do sorteio, basta realizar compras no período promocional e cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do shopping. A quantidade de números da sorte é definida de acordo com a categoria do cliente no programa de relacionamento: usuários 1 estrela recebem 1 número da sorte; os de 2 estrelas, 5 números; e os de 3 estrelas garantem 10 números para concorrer. O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 14 de janeiro de 2026.

O "compre e ganhe" também retorna nesta edição, oferecendo aos consumidores um panetone da marca Lindt. Para garantir o brinde, clientes 1 estrela devem acumular R$ 700 em notas fiscais; os de 2 estrelas, R$ 600; enquanto os integrantes da categoria 3 estrelas participam apresentando apenas uma nota fiscal, sem valor mínimo. A retirada do panetone é feita no balcão de atendimento do Piso 3, mediante cadastro das notas no aplicativo.

"Preparamos uma campanha que valoriza quem escolhe o Boulevard no fim do ano. Queremos que nossos clientes tenham uma experiência completa, com benefícios reais e oportunidades especiais durante todo o período natalino", afirma Thays Leitão, gerente de marketing do Boulevard Shopping Belém.

Serviço

Campanha "Natal, sinta o encanto"

Onde: Retirada do panetone no piso 3 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776)

Horário: durante o funcionamento do shopping, de segunda a sábado de 10h as 22h e domingo de 13h as 21h.

Entregadores

