Dezembro Vermelho: Ação leva serviços de saúde e conscientização sobre a Aids, em Belém

Neste domingo (1º), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza uma programação especial no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Rayssa Gorbachoff para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids . Integrando a campanha Dezembro Vermelho, a ação pretende conscientizar a população sobre a prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de oferecer serviços de saúde gratuitos.

Segundo Socorro Silva, gerente do CTA e da Casa Dia, a iniciativa busca alcançar, principalmente, pessoas que não conseguem acessar os serviços durante a semana.

“Hoje, o CTA está aberto para receber essas pessoas, para que elas possam se testar, saber se estão bem e, caso testem positivo, iniciar o cuidado. Esse é o principal objetivo da campanha Dezembro Vermelho: fazer com que as pessoas se cuidem”, afirmou.

Socorro Silva, Gerente do CTA e Casa Dia (Foto: Igor Mota | O Liberal)

VEJA MAIS

A programação começou às 8h e segue até as 16h, oferecendo testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de vacinação contra Hepatite B, HPV e Influenza. Também estão disponíveis serviços de profilaxia pré e pós-exposição (PrEP e PEP), atendimento de enfermagem e aferição de glicemia.

A Rua Rui Barbosa foi fechada para abrigar as atividades, que incluem uma feirinha de artesanato organizada por funcionários do CTA, programação cultural e distribuição de materiais educativos sobre prevenção. Socorro Silva reforça o convite à população: “Estamos de portas abertas oferecendo os mesmos serviços que funcionam durante a semana, ampliando o acesso no Dia Mundial de Luta contra a AIDS.”

Ação Dezembro Vermelho Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Serviços ofertados

Testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C

Vacinação contra Hepatite B, HPV e Influenza

Atendimento de PrEP e PEP

Aferição de glicemia

Programação cultural e feirinha de artesanato

Serviço

Dia D da Prevenção – Dezembro Vermelho

Local: CTA Rayssa Gorbachoff, Rua Rui Barbosa, 1059, entre Boaventura da Silva e Governador José Malcher

Data: 1º de dezembro (domingo)

Horário: 8h às 16h