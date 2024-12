Dia Mundial de Luta Contra a Aids: diálogo com a juventude é essencial para a prevenção

Desde 1988, o Dia Mundial da Luta Contra a Aids é uma data marcada por ações globais que reforçam a importância da conscientização, da prevenção e do combate ao estigma relacionado a esse tema. A ONG Arte pela Vida, que atua na assistência e apoio a pessoas vivendo com HIV/Aids no Estado do Pará, destaca que o diálogo com a juventude é essencial para a prevenção.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV até 2023, sendo que jovens entre 15 e 24 anos estão entre os mais vulneráveis. No Pará, a taxa de incidência é de 21,3 casos a cada 100 mil habitantes, superior à média nacional, que é de 19,3.

Arte Pela Vida e o papel da juventude

Com atuação desde 1996, a ONG Arte Pela Vida é um dos principais braços de apoio às pessoas que convivem com HIV/aids no Pará. Além de prestar assistência direta, com doações de alimentos e medicamentos, a organização promove campanhas de sensibilização voltadas especialmente para jovens. A ONG mantém um brechó sustentável, cuja arrecadação é destinada a apoiar pessoas vivendo com HIV.

O papel da juventude na conscientização

A relação da juventude com a prevenção ao HIV é um dos pilares do trabalho da Arte Pela Vida. A ONG realiza ações voltadas para o público jovem, com o objetivo de informar sobre a importância do uso de preservativos, da testagem regular e da profilaxia (PEP e PrEP).

Safira Clausberg, Autônoma e Atriz (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A atriz e jovem Safira Clausberg, que foi atendida pela organização, compartilha sua experiência. “O Arte Pela Vida foi fundamental no momento em que descobri que era positiva. Eles me deram informações cruciais, além de apoio emocional e social”, diz Safira. Ela também reforça a importância da prevenção e da testagem, destacando que o HIV não é mais um tabu e que é necessário romper com o estigma que ainda cerca a doença. “A prevenção é sempre o melhor caminho. Para os jovens, é fundamental falar abertamente sobre HIV, porque a ignorância é um dos maiores inimigos”, afirma.

O impacto das campanhas de conscientização

Durante o mês de dezembro, em especial no Dia Mundial de Luta Contra a Aids (1º de dezembro), diversas ações de conscientização ganham destaque. Em Belém, a Arte Pela Vida se une a outras ONGs e entidades de saúde para promover atividades como rodas de conversa, testagens rápidas, desfiles de moda e distribuição de informações sobre como se prevenir e como iniciar o tratamento após o diagnóstico.

Amélia Garcia, coordenadora do Arte Pela Vida, destaca que a organização é movida pelo esforço coletivo de voluntários. “Somos uma ONG que luta diariamente contra a AIDS. Recebemos muitas demandas de pessoas que precisam de medicamentos, alimentos ou até transporte. Mantemos um brechó sustentável, onde tudo o que arrecadamos é revertido em ajuda direta às pessoas que vivem com HIV”, explicou.

Amélia Garcia, Coordenadora Da Ong Arte Pela Vida (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Para nós, o Dezembro Vermelho é uma data muito importante. Ele reforça o que precisamos fazer todos os dias: combater a ignorância, o preconceito e, acima de tudo, a propagação do HIV”, afirma Amélia Garcia.

Dados sobre HIV no Pará

No Pará, a realidade é preocupante. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), o número de novos casos de HIV aumentou nos últimos anos, com uma grande incidência entre a população jovem. Um estudo realizado em 2021 pela Sespa apontou que 40% dos novos casos diagnosticados de HIV no Estado ocorreram na faixa etária de 15 a 29 anos. A maior parte dos casos está concentrada em Belém e nas regiões metropolitanas, onde a maior parte da população jovem vive.

Amélia explica que o trabalho com essa faixa etária é intensivo: “Nosso foco é conscientizar os jovens sobre a importância da prevenção e da testagem. Eles são corajosos, curiosos e muitas vezes não percebem os riscos. Quando o diagnóstico é precoce, o tratamento pode começar imediatamente, evitando complicações futuras”, afirmou.

A transmissão do HIV ainda está fortemente ligada à falta de informação e ao comportamento de risco. Isso reforça a importância das campanhas de conscientização, como as realizadas pela ONG Arte Pela Vida, que têm foco na educação sexual, testagem e respeito à saúde.

Apoio e tratamento no Pará

Em Belém, o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), é um dos principais serviços de saúde para pessoas que vivem com HIV/aids. O CASADIA oferece atendimento ambulatorial, incluindo testes rápidos de HIV, orientação, tratamento e acompanhamento contínuo. Além disso, o centro também oferece Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que são medidas de prevenção eficazes para reduzir o risco de infecção pelo HIV.

Para realizar a testagem ou iniciar o tratamento, a pessoa pode procurar o CASADIA, que está localizado no bairro da Terra Firme, em Belém. Também é possível acessar unidades de saúde básica que oferecem serviços de testagem e orientação, como parte da rede de atendimento à saúde sexual e reprodutiva do município.

Como se prevenir e buscar ajuda

Prevenir o HIV é essencial, e existem várias formas de se proteger. O uso correto da camisinha em todas as relações sexuais, a testagem regular, e o uso de medicamentos como PrEP e PEP são algumas das estratégias de prevenção recomendadas. Para aqueles que testaram positivo, o acompanhamento médico contínuo e o uso dos medicamentos antirretrovirais são fundamentais para manter a saúde e evitar a transmissão do HIV a outras pessoas.

Onde fazer o teste e procurar tratamento:

CASADIA – Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas

Endereço: Rua Santa Lúcia, 33 – Terra Firme, Belém, PA

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém oferecem testagem rápida de HIV gratuitamente.