Em Belém, 20 famílias que perderam as casas em incêndios devem receber auxílio habitacional da Cohab

Técnicos da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) realizaram o levantamento social das 20 famílias atingidas por incêndios registrados nos bairros do Telégrafo, Pedreira e Terra Firme, em Belém. O mais recente sinistro ocorreu, na quarta-feira (11), na rua do Acampamento, no bairro do Telégrafo.

Na rua do Acampamento, a equipe de engenharia da Cohab também realizou análise da estrutura física das casas, que foram destruídas integral ou parcialmente pelo fogo. Segundo informações, o fogo começou após a explosão de um botijão de gás. Duas pessoas ficaram feridas com a explosão - somente uma permanece internada, a servidora pública Selva Souza, que sofreu queimaduras nos membros superiores.

O diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes, esteve no local e lamentou a ocorrência dos incêndios. "Mais uma vez, por determinação do governador Helder Barbalho, estamos aqui para atender essas famílias que, infelizmente, foram atingidas por mais um sinistro. Hoje uma pessoa saiu ferida, mas está fora de perigo. Então estamos atendendo também essas famílias", disse.

Lucinéia Bastos de Souza, de 78 anos, teve a casa parcialmente destruída pelas chamas. Ela morava há 70 anos no local. "Sou agradecida ao governador que enviou a Cohab para ajudar a gente, pois estou agora aqui na casa da minha vizinha sem poder voltar para minha casa", contou. No último dia 5, oito famílias também perderam tudo em um incêndio que atingiu uma vila na passagem Maria dos Anjos, no bairro da Pedreira. A Cohab está concluindo o processo para a entrega do benefício habitacional Sua Casa para as famílias.

No bairro da Terra Firme, outro incêndio de grandes proporções, ocorrido na terça-feira (10), destruiu seis casas. A Cohab esteve no local para o levantamento social e o laudo de engenharia. O programa Sua Casa consiste na concessão de dois benefícios: o auxílio para aquisição de materiais a serem utilizados na construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional; e auxílio para a contratação da mão de obra para a execução do serviço de pedreiro. O valor global do benefício pode chegar até a R$ 21 mil.