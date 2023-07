População de Mosqueiro recebe serviços de cidadania

No dia 12 de agosto, irá ocorrer a IV - Ação Social no Distrito de Mosqueiro, organizada pela OAB/PA e Defensoria Pública do Pará (DPE), com apoio do Tribunal de Justiça, o Ministério Público e do Tribunal Regional Eleitoral. A ação também contará com o auxílio de outros 30 órgãos públicos.

Como proposta, a nova edição da ação social irá promover políticas públicas para resgatar o direito e o acesso à cidadania aos habitantes da ilha de Mosqueiro e das comunidades limítrofes, por meio da inclusão social.

A programação está prevista das 8h às 14h, na Escola Prof. Abelardo Leão Conduru, localizada no distrito de Mosqueiro. Os serviços são destinados somente à população de Mosqueiro, além das comunidades limítrofes e adjacentes. Durante a programação, será feito a difusão de informações jurídicas e sociais. Também será disponibilizado serviços públicos e a realização de palestras, por meio de convênios e parcerias.

O público receberá serviços de emissão de documentos de identificação como CPF, RG, Certidão de Nascimento e de Óbito. Além disso, também será feito a promoção de ações judiciais de conciliação em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (NUPEMEC). Haverá, também, exames de DNA para fins de reconhecimento de paternidade pelo Programa “Pai Legal” da Defensoria Pública do Pará (DPE).

Serão realizados atendimentos por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e também pelo Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas). A assistência será para prestar esclarecimentos e orientações sobre os benefícios assistenciais, além da efetivação e cadastramento no Cadastro Único.

Serviço

IV - Ação Social no Distrito de Mosqueiro

Data: 12/08 (sábado)

Horário: das 08h às 14h

Local: Escola Prof. Abelardo Leão Conduru , em Mosqueiro