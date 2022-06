'Balcão de Direitos' oferece serviços de cidadania em Mosqueiro nesta sexta (10)

Moradores da Ilha de Mosqueiro, em Belém, recebem nesta sexta-feira (10) a terceira ação comunitária do projeto “Balcão de Direitos”, promovida pela Defensoria Pública do Estado (DPE), que ofertará a emissão e solicitação de segunda via de documentos, impressão de fotos, além de atendimento jurídico. Será das 8h às 14h, na Escola Estadual Padre Eduardo (Mosqueiro). A expectativa é atender mais de 2 mil pessoas.

Os serviços oferecidos serão: emissão de RG, Carteira de Trabalho Digital e fotos 3x4. Para casos de segunda via, haverá emissão dos seguintes documentos: CPF, certidão de nascimento e óbito. Além disso, atendimentos jurídicos e reconhecimento voluntário de paternidade também serão disponibilizados.

O defensor público geral, João Paulo Carneiro Lédo, considera que a ação realizada na Ilha nesta época é importante, principalmente, para garantir acesso a serviços básicos no dia a dia. “Levando em consideração que estamos a mês das férias escolares, a emissão de documentos e os demais serviços de cidadania serão essenciais para quem vai viajar e precisa atualizar a documentação”, afirmou.

Segundo o advogado Leandro Vasques, idealizador da ação, o objetivo é promover cidadania por meio da emissão de documentos. “A ideia é levar o mínimo de dignidade humana para as pessoas, garantindo a devida documentação, assim como a oferta dos demais serviços prestados, fazendo com que elas sejam incluídas de maneira formal, buscando sempre o benefício social e pessoal de cada um que participa das ações, não só os que recebem os serviços, como os próprios colaboradores”, destacou.

Serviço

III Ação Comunitária na Ilha de Mosqueiro

Data: 10/06 (sexta-feira)

Horário: das 08h às 14h

Local: Escola Estadual Padre Eduardo, na Rua Rodrigues Pinagé, número 998, bairro das Mangueiras, em Mosqueiro

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)