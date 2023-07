Final de semana nas praias de Mosqueiro não tem registro de ocorrências graves, afirma GMB

O segundo final de semana do veraneio 2023 de Mosqueiro registrou tranquilidade nas praias e nas estradas. De acordo com a Guarda Municipal de Belém (GMB), não houve nenhum registro de ocorrência grave. A Operação Veraneio deste ano segue desde a barreira da PRE, na rodovia PA -391, de acesso à ilha, no portal e nas principais vias da área urbana do local.

Segundo o inspetor da Guarda Municipal de Belém, Wesley Miranda, da coordenação da Operação, os casos mais corriqueiros foram de crianças, cães e documentos perdidos. “Até este domingo, 9, segundo final de semana das férias, Mosqueiro está tranquila e sem ocorrências graves, apenas os casos corriqueiros de crianças, cães e documentos perdidos, que nós ajudamos a controlar e resolver”, contou.

As praias de Mosqueiro, todas com banho liberado, registraram um público médio neste segundo final de semana das férias escolares. A família da Michele Santos e Silva, moradora de Ananindeua, aproveitou o tempo bom para curtir a praia do Chapéu Virado com as crianças. “Tá tudo tranquilo e com esse clima ameno deixa a gente relaxada”, disse.

Contingente

A Guarda Municipal atua com efetivo de 233 agentes em toda Belém e região de praias como Outeiro, Cotijuba, Combu e, no distrito de Mosqueiro, o centro integrado de monitoramento analisa imagens 24 horas de 13 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da ilha.

O esquema especial de segurança também atua na orientação e prevenção dos chamados crimes contra a vida e violência de vulneráveis como crianças, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O combate ao uso das chamadas linhas chilenas e sons excessivos também estão na mira dos agentes.

Na barreira montada no portal de Mosqueiro, a fiscalização é rigorosa nos ônibus da linha urbana com saída de Belém, o transporte alternativo e os coletivos de piqueniques. Todos os passageiros são obrigados a apresentar a documentação pessoal. Os agentes da área da saúde também estão na operação orientando sobre a vacinação, alimentação e hidratação, sobretudo, das crianças e pessoas idosas.

Patrulha Maria da Penha

A Guarda Municipal é um dos agentes de segurança na operação comandada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), no qual estão incluídos Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), entre outros do segmento jurídico e de proteção social. Neste veraneio 2023, a Guarda reforça a importância da denúncia nas centrais 181 (violênca contra a mulher) – 153 (denúncias à Guarda Municipal) e 190 (Denúncias gerais).

“Temos viaturas especiais para os casos especiais de violência contra a mulher, chamada patrulha Maria da Penha e também no programa Pró-Mulher, do Governo do Estado”, explicou o inspetor Wesley Miranda.