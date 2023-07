Hospital Metropolitano já atendeu 47% de vítimas de acidentes de trânsito somente este ano

Mais de duas mil pessoas vítimas de acidente de trânsito já foram atendidas apenas nos primeiros cinco meses deste ano no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. No total, foram 2.206 atendimentos. O número representa 47% dos atendimentos registrados em 2022, quando foram prestadas 4.723 assistê​​ncias.

Diante do alto índice de acidentes, o hospital chama atenção para a necessidade da prevenção. Um dos principais fatores que corroboram para acidentes é a junção de álcool e direção. “Em nenhuma hipótese, a junção de álcool com direção combina. É extremamente importante que as pessoas entendam isso e saiam de suas casas conscientes que, nas vias, elas dirigem por elas e pelos outros. Neste contexto, ter responsabilidade é um fator primordial”, afirma o médico ortopedista do Hospital Metropolitano, Eric Teixeira.

O profissional destaca, ainda, que uma única ocorrência pode gerar danos graves, muitas vezes irreversíveis para até dez pessoas. “Reforçamos que um único acidente tem potencial de atingir até dez pessoas, tendo em vista a capacidade de cada veículo. Os danos podem ser extremamente graves e custar a vida ou acabar com toda a fase produtiva de uma pessoa”, pontua o médico.

Referência

De portas abertas durante 24h, o Hospital Metropolitano, que pertence à rede de saúde pública do Governo do Pará e é gerenciada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), oferece atendimento 100% gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e conta com leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica - exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).

Anualmente, mais de 500 mil atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais, são realizados no hospital.

Confira dicas para prevenir acidentes no trânsito:

- Se beber, não dirija;

- Em motos, tanto o piloto quanto o passageiro devem usar capacete;

- Respeite a capacidade de passageiros do veículo;

- Jamais use o celular enquanto dirige ou pilota;

- Todos os passageiros devem usar o cinto de segurança;

- Antes de viajar, verifique a situação da manutenção do veículo;

- Respeite a sinalização, velocidade permitida na via e evite ultrapassagens;

- Se estiver chovendo, reduza a velocidade;

- Em caso de acidente, acione o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).