em 6 meses, 5,7 mil veículos irregulares foram apreendidos em Belém

De janeiro a junho deste ano, 5.785 veículos foram removidos para o pátio de retenção da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Desse total, 1.405 veículos foram removidos em blitz e operações de fiscalização, devido a irregularidades; 4.365 foram removidos por estacionamento irregular ou em local proibido; 12 veículos foram removidos por abandono em via pública; e 3 em ocorrências de sinistro de trânsito.

Dentre as principais infrações flagradas nas blitz e operações de fiscalização estão: conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado; conduzir veículo em mau estado de conservação; conduzir veículo com descarga livre; e dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir.

Ainda segundo a Semob, após a remoção do veículo para o pátio de retenção, o proprietário tem o prazo de 60 dias para retirá-lo do pátio, mediante pagamento da taxa. Caso a liberação não ocorra dentro deste prazo, o veículo vai a leilão.

Para a liberação de veículo leve é necessário o pagamento da remoção (serviço do guincho), no valor de R$ 247,40; da estadia, que custa R$ 50,00; e da tarifa bancária, no valor de R$ 3,90. Além disso, pode ocorrer a cobrança do pagamento de multas vencidas da Semob (se houver) e da regularização de licenciamento do veículo, caso esteja em atraso.

O processo de liberação de veículos retidos é realizado diretamente no pátio de retenção da Semob, na passagem 3 de Outubro, n° 371, no bairro da Sacramenta. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), de 8 às 17 horas. Para solicitar a liberação do veículo, é necessário apresentar original e cópia dos documentos pessoais do proprietário ou do representante legal (com procuração particular); original e cópia dos documentos do veículo; além de ser necessário o pagamento das taxas de remoção e estada (diária), pagamento de multas, se houver, e a regularização de licenciamento do veículo.

Condutor, passageira e criança trafegam em moto sem usar capacetes, em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Apreensão de motos em Belém

Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Polícia Militar resultou na apreensão de 22 motocicletas irregulares no bairro do Umarizal, em Belém. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (19). Ao todo, 226 veículos foram abordados, sendo um automóvel e 22 motocicletas recolhidas e 62 autuações registradas.

Os veículos apreendidos foram removidos ao pátio público da Semob. os casos recorrentes foram de condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), falta do documento do veículo e as motocicletas com modificações no escapamento, o que as torna muito barulhentas, causando poluição sonora.