operação apreende 22 motocicletas irregulares em belém

Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Polícia Militar resultou na apreensão de 22 motocicletas irregulares no bairro do Umarizal, em Belém. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (19).

Ao todo, 226 veículos foram abordados, sendo um automóvel e 22 motocicletas recolhidas e 62 autuações registradas. Os veículos apreendidos foram removidos ao pátio público da Semob. Durante a ação, uma pessoa foi conduzida à delegacia, por desacato.

O bairro do Comércio, próximo à área do Ver-o-Peso, foi outro ponto de abordagem. No momento da ação, um homem, que estava com a pulseira eletrônica desligada, foi conduzido para a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME).

A inspetora Aparecida Silva, da GMB, superiora de serviço, e que participou da operação, explicou que a ação conjunta com as instituições que fazem parte do sistema de segurança fortalece o combate ao crime, seja roubo, furto ou irregularidades de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Nossas ações são diárias, em várias frentes, para reduzir os índices de criminalidade e de ocorrência de trânsito. A ação também busca a ordem e o bem-estar social dos belenenses”, disse.

A inspetora afirmou que, durante a operação, os casos recorrentes foram de condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), falta do documento do veículo e as motocicletas com modificações no escapamento, o que as torna muito barulhentas, causando poluição sonora.

Ela alertou que a retirada de circulação desses veículos irregulares colabora na diminuição de acidentes e ajuda a evitar a prática de crimes, garantindo mais segurança no trânsito. “Motos sem documentação podem ser utilizadas em crimes pela dificuldade de identificação e os motociclistas sem habilitação podem significar risco de acidente de trânsito, já que não estão aptos a conduzirem o veículo”, acrescentou