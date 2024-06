Número de autuações por estacionar em fila dupla aumenta mais de 27%, em 1 ano, em Belém

Estacionar em fila dupla é uma prática que, muito frequentemente, causa engarrafamento, atraso e aborrecimento no trânsito. É considerada infração grave, com multa de R$ 195,23, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e medida administrativa de remoção do veículo. Mesmo com todos esses impactos e penalidades, é uma prática muito recorrente em Belém, especialmente em bairros do centro.

No período de um ano, o número de autuações lavradas por esse motivo aumentou 27,58% na capital. Apenas em 2022, foram 3.474 autuações. Em 2023, o número subiu para 4.432. O balanço foi divulgado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que destacou que mantém fiscalização na cidade por meio de pontos fixos, em rondas com agentes em viaturas e com apoio de guincho, para coibir imprudências e infrações.

A reportagem de O Liberal percorreu algumas áreas de Belém, na manhã desta terça-feira (4), e constatou o problema na avenida Presidente Vargas e suas transversais, entre as quais Aristides Lobo e Ó de Almeida, no centro, e na avenida José Bonifácio e rua Barão de Igarapé-Miri, no Guamá.

O representante comercial Hélio Melo, 30 anos, disse que a fila dupla ocorre, principalmente, em frente de colégios particulares. “É complicado. As pessoas param e ficam esperando. Fica aquele trânsito terrível mesmo. Isso prejudica bastante”, contou.

Ele acredita que os condutores que cometem essa infração acham que ligar o pisca-alerta é o suficiente para fazer fluir o trânsito. “Ligam o pisca-alerta e pensam que são os donos da rua e causam aquele transtorno gigantesco, afirmou.

LEIA MAIS:

O representante comercial Hélio Melo, 30 anos: “Ligam o pisca-alerta e pensam que são os donos da rua e causam aquele transtorno gigantesco" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Motorista evita trafegar por ruas muito movimentadas

Hélio sugere que, nessas escolas, houvesse uma área de recuo, para o embarque ou desembarque dos alunos. Ou uma atuação mais efetiva dos agentes de trânsito, para disciplinar o fluxo de veículos. Ele também disse que é importante a consciência do condutor, por saber que está atrapalhando a circulação dos veículos.

Para evitar filas duplas, Hélio evita trafegar nos corredores de tráfego. E opta por outras vias. “Eu rodei de aplicativo há um tempo. Então eu conheço muito lugar”, afirmou. O autônomo Juracy Ferreira, que trabalha no ramo de ótica e tem 40 anos, trafega muito de carro pela cidade. “Fila dupla atrapalha mesmo. Isso aí é uma coisa que não deveria existir, ainda mais em uma rua dessas (Presidente Vargas), com muito fluxo”, disse.

Ele afirmou que as filas duplas representam perda de tempo e aborrecimento para os condutores de veículos. Ele afirmou que deveria ter mais estacionamento público. “A cidade só faz crescer, mas não tem um estacionamento bom, não fazem nada para melhorar Então só piora”, contou. Para não parar em fila dupla, ele disse que tem que deixa o carro em estacionamento particular. “Às vezes, gasto 10, 15, 20 reais por dia”, afirmou.

Agentes de trânsito só podem autuar mediante flagrante, diz Semob

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que mantém fiscalização na cidade por meio de pontos fixos, em rondas com agentes em viaturas e com apoio de guincho, para coibir imprudências e infrações. Mediante flagrante, aplica autuações.

Como resultado dessa fiscalização, de janeiro a dezembro de 2022, foram lavradas 3.474 autuações por estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. De janeiro a dezembro de 2023, foram lavradas 4.432 autuações por estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. De janeiro até 23 de maio de 2024, foram lavradas 1.431 por estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla.

De acordo com o Artigo 181, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em em fila dupla é considerada infração grave, a penalidade é aplicação de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a medida administrativa é a remoção do veículo.

Por lei, os agentes de trânsito só podem autuar mediante flagrante. Ou seja, não podem fazer uso de vídeos feitos por usuários. Somente equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) são considerados para comprovação e aplicação de multa, como é o caso do radar e câmeras de videomonitoramento.