Em 2026, Belém registra mais de 600 panes em semáforos após furtos e apagões

Somente em 2026, Belém registrou mais de 600 panes em semáforos após furtos e apagões. Segundo a prefeitura, em 2025, o impacto das ocorrências gerou um aumento de 159% nos custos de reposição de cabos e controladores na rede semafórica, totalizando um prejuízo de mais de R$ 67 mil aos cofres municipais.

As falhas e apagões temporários no sistema são provocados por oscilações e quedas no fornecimento de energia elétrica e, principalmente, pelas ações criminosas de vandalismo e furto de fiação, conforme a gestão municipal.

Para substituir os semáforos antigos, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) instalou novos equipamentos nas avenidas Almirante Barroso, Júlio César, Pedro Álvares Cabral, Duque de Caxias, Nazaré e Pedro Miranda, entre outras.

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Uma força-tarefa entre a Segbel e a Guarda Municipal de Belém (GMB) foi montada para intensificar o patrulhamento preventivo e as fiscalizações por toda a cidade. A estratégia, que une o monitoramento por câmeras do Centro de Controle da GMB ao deslocamento de viaturas. Somente este ano, a atuação integrada resultou na prisão em flagrante de 42 suspeitos cometendo esse tipo de crime, todos conduzidos e apresentados à autoridade policial.

Em parceria com a Polícia Civil, a Segbel realiza investigações voltadas à fiscalização e à responsabilização criminal de receptadores, visando punir os estabelecimentos que adquirem materiais metálicos de origem ilícita.

Qualquer atitude suspeita na rede semafórica ou de iluminação pública pode ser denunciada à Guarda Municipal, por meio do número 153.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Equatorial e também da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) sobre o assunto. A reportagem aguarda retorno em ambos os casos.