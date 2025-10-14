Microempreendedor Wilton Gomes denuncia falta de sinalização no bairro do Guamá

A ausência de semáforo e de faixa de pedestres no cruzamento entre a Rua Barão de Igarapé Miri e a Rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, em Belém, preocupa quem circula pela área. O microempreendedor Wilton Gomes, de 54 anos, denuncia o risco constante de acidentes. O registro foi feito no dia 13 de outubro.

Microempreendedor Wilton Gomes (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Segundo Wilton, o tráfego intenso torna o local perigoso em qualquer horário do dia. “Aqui o risco é constante. É diário. É necessário mesmo que as autoridades cabíveis possam realmente fazer essas faixas de pedestre o mais rápido possível e também colocar esse semáforo aí, para que todos possam realmente também chegar e respeitar a lei”, afirma.

Ele destacou ainda que não basta instalar a sinalização se não houver respeito e fiscalização. “Muitas das vezes é colocada a faixa de pedestre, é colocado o semáforo, mas muitas das vezes não é realmente respeitado pelos motoristas. Não adianta se colocar uma sinalização se o próprio não vai respeitá-la. Então, eu acho que tem que ser de ambas as partes, tem que ter realmente aquele entendimento, né, para que nós possamos viver melhor entre pedestre, motorista e ciclista”, disse.

O microempreendedor reforçou o apelo por medidas urgentes, lembrando que o fluxo de veículos é intenso em todos os turnos. “De manhã e à noite o movimento é constante: moto, carro, bicicleta, pedestre. A população do Guamá é muito grande, e precisamos que as autoridades olhem para esse lado da população, que necessita mesmo de faixas e de semáforo aqui nesse local”, conclui.

Em nota, enviada dia 14 de outubro, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, informa que uma equipe técnica será encaminhada ao local para avaliar a necessidade de reforço na sinalização. “Além disso, os moradores podem realizar denúncias, reclamações e solicitações por meio do canal oficial da Ouvidoria da Segbel: WhatsApp (91) 98415-4587” acrescenta a nota.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)