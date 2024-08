Égua da Broca: conheça a chapa mista com sabor paraense

Todo mundo sabe que a culinária paraense é uma das melhores do Brasil. Então, por que não combinar várias delícias em um único prato? Sim, esse prato existe e se chama "Chapa Mista Paraense", a combinação vem com charque frito, peixe frito, pirarucu, calabresa, camarão empanado na tapioca, além também de um delicioso açaí, que somando tudo, recebeu o nome de "Combo Mix Paraense".

O prato é um verdadeiro reflexo da rica herança cultural e gastronômica da região Norte, onde a diversidade de ingredientes e modos de preparo é apreciada e celebrada tanto pelos moradores da região, quanto pelos turistas. O restaurante "Casa da Vovó", localizado na avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém, é especializado na preparação deste prato, sendo um grande sucesso entre os clientes.

Júlio Palheta, dono do estabelecimento, explica que a ideia da chapa mista surgiu inspirada no hábito dos paraenses de combinar diversas proteínas que estão na chapa, como charque, pirarucu, camarão, peixe frito, tudo acompanhado de açaí. "Pegamos a ideia de juntar tudo em um só prato para compartilhar e adicionar também o açaí," comenta. O prato é servido ainda com arroz branco ou baião, farofa, batata frita e vinagrete.

Júlio Palheta / Foto: (Carmem Helena / OLiberal)

O restaurante ainda conta com um diferencial: o açaí é preparado na hora, no próprio local. O estabelecimento possui um espaço com equipamentos próprios, para a produção deste que é um dos principais pratos da culinária do Pará. "Eu nunca quis ter açai de fora, todos sabem que há várias divergências na preparação do açaí, aí colocamos dentro do salão e virou uma chamada do restaurante. A Casa da Vovó vem com o açaí dentro do restaurante, quando a pessoa entra, já remete o açaí ao peixe frito, a nossa cultura tradicional nortista", relata.

Quanto à procura pelo prato, Júlio comenta que o restaurante atrai tanto turistas quanto moradores da região. "Recebemos muitos turistas, principalmente por estarmos próximos ao aeroporto. Já atendemos franceses, americanos do consulado, e também pessoas de áreas próximas a Belém", explica.

Há 17 anos, o restaurante Casa da Vovó tem sido um grande sucesso, não apenas no bairro da Marambaia, mas em toda a região. Com uma temática completamente regional, incluindo músicas tradicionais, o restaurante oferece uma experiência autêntica. Para quem deseja experimentar a chapa mista paraense, o estabelecimento está aberto todos os dias, das 10h às 15h.