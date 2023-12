Edmilson Rodrigues prevê chegada de ônibus com ar-concionado e wi-fi em fevereiro na capital

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), conversou com o Grupo Liberal e avaliou os desafios e conquistas de sua gestão ao entrar no último ano de mandato, além de falar sobre as perspectivas para 2024 e a preparação da cidade para receber Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) 30. Dentre um dos anúncios feito por Edmilson com exclusividade, está a modernização do sistema de transporte público. Segundo ele, um acordo foi realizado com o Governo Federal e outras empresas, para viabilizar a compra de 300 ônibus com ar-condicionado, e moldem embutido dentro do transporte que possibilitará que o passageiro tenha acesso à internet com o sistema de wi-fin, e consequemente, à internet. “Esses ônibus devem chegar por volta de fevereiro conforme o contrato estabelecido”, afirmou o gestor municipal.

Após o encaminhamento dos processos de licitação para melhorar a questão do lixo na capital paraense, o Prefeito de Belém prevê para o ano que se inicia uma melhoria significativa nas coletas seletivas e reciclagem de resíduos sólidos que serão praticados pela gestão. “Implementação de 19 ecopontos, para que a coleta de entulhos seja feita e cooperativa, gerando renda, lixeiras modernas nas praças e contêineres novos”, enumerou Edmilson.

Com uma visão otimista, Edmilson, que se tornou prefeito pela terceira vez da cidade ao vencer nas urnas eleitorais em 2020, destacou os esforços que a administração tem feito para superar as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos, especialmente durante a pandemia da covid-19, quando o Governo Federal chegou a cortar recursos da saúde, da assistência e edução, parando programas como “Minha Casa, Minha Vida”, como relembrou o prefeito.

“Isso teve um impacto negativo na cidade e nas cidades brasileiras, mas em Belém em particular. Agora, com as parcerias estabelecidas, especialmente os recursos do Governo Federal e também um espaço da equipe em aumentar a arrecadação própria do município, estamos fazendo a virada, superando as dificuldades e trazendo boas novas”, afirmou.

Para o próximo ano, Edmilson planeja executar grandes mudanças em Belém, incluindo um novo programa de limpeza urbana, avanços na área da saúde, obras de infraestrutura para a COP em 2025 e ampliação de investimentos em saúde, educação e programas sociais. Confira a entrevista completa!

Como a cidade deve fortalecer em 2024 os preparativos para a COP 30? Belém ganhará reforço de investimentos em espaços de hospedagens e outras necessidades da conferência?

A COP 30 já trouxe muitas conquistas para Belém. Inclusive, o investimento de alguns muitos milhões de reais pelo BNDES entre outros bancos para os empreendedores da área hoteleira de turismo. Novos empreendimentos estão sendo implementados, já discutidos com o Governo Federal e, portanto, haverá uma modernização muito importante da área hoteleira e turística em Belém, que vai desde a modernização dos hotéis em particular, mas também na ação de pessoas na área das línguas estrangeiras e das técnicas para recepção do mundo que estará em Belém em 2025. No entanto, há importantes projetos de infraestrutura que também fazem parte desse esforço, como o Mercado de São Brás, iniciado pela prefeitura, passa a ter apoio do Governo Federal, para transformar aquela arquitetura histórica no grande de turismo e gastronomia de portinha internacional; a Feira do Ver-o-Peso, os Mercados de Peixe, de Ferro e o de Carne, Palacete Bolônia serão totalmente reformados.

A limpeza urbana e destino do lixo na capital são alvos de constantes reclamações da população. Como o senhor vê o processo de licitação que contratará uma nova empresa em concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos?

Todos nós certamente ficamos tristes de ver a destruição dessa política em dezesseis anos que fiquei fora da prefeitura e hoje a crise é real e a questão da limpeza urbana é o nosso principal desafio. Daí a importância da conclusão desta licitação, para uma revolução na política municipal e metropolitana de limpeza urbana. Significa dizer, ampliar de 2% para 20% por cento em dois anos da coleta seletiva e, portanto, a reciclagem de resíduos sólidos, dizer a implantação de 19 ecopontos, para que a coleta de entulhos seja feita e cooperativa, gerando emprego, gerando renda, possam nos ajudar a melhorar a vida de Belém e o ambiente, como um princípio da administração pública, mas, ao mesmo tempo, uma empresa moderna que tem o compromisso de implantar, de lixeiras modernas nas praças, contêineres novos e equipamentos como caçamba de extremamente modernas que vão poupar a saúde do trabalhador do gari que não terá mais que carregar peso e possibilitará o destino resíduos sólidos de modo a usar as técnicas mais modernas sem impacto no meio ambiente, sem poluição e criando as condições para que Belém se transforme numa referência enquanto metrópole na política de urbana e tratamento dos resíduos.

Neste último ano Belém enfrentou paralisações de profissionais de saúde municipal, por questões salarias. O que tem a comentar sobre isso e quais serão os investimentos na área da saúde? Haverá investimentos na UPAS, nos pronto-socorros e no quadro de profissionais da área?

Saúde é um direito social e é importante lembrar que em 2021 e 2022 nós vivemos um trauma de uma pandemia que ceifou vidas e exigiu do nosso governo desde o primeiro dia em janeiro de 2021, um esforço enorme e isso gerou um compromisso com a vida, gerou um investimento, além do que, desequilibrou o orçamento municipal e gerou algumas dificuldades momentâneas que foram já superadas. Hoje na relação com o Governo Federal e o Ministério da Saúde nós temos muitas boas iniciativas já sendo implementadas, por exemplo, o programa APF do Futuro. Tivemos que contratar 214 médicos que já estão sendo treinados. O mesmo número de enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde que são 1.020 selecionados em concurso e, ao mesmo tempo, trezentos e noventa e cinco agentes de combate à endemia. [...] Então a saúde com a contratação dos profissionais já está em processo intenso de mudança, mas com implantação desses programas muito bem planejados isso implicará numa evolução na saúde pública de Belém bastante significativa.

Na área da educação, como serão os investimentos em professores, alunos e estrutura de escolas?

A educação pública em Belém hoje já é referência para o Brasil. Em primeiro lugar, porque já chamamos 676 trabalhadores em educação, na maioria professores, mas também técnicos da área pedagógica, o que é de fundamental importância para o projeto de valorização dos trabalhadores em educação e melhoria da qualidade do ensino. Para isso, investimos mais de cem milhões em reformas de escolas. São oitenta e nove escolas ou prédios. Digo prédios porque, por exemplo, o Palacete Pinho será transformado em um grande centro de formação artística para as crianças da periferia e as crianças da rede de educação; já entregamos 61 equipamentos, escolas, escolas infantis e outras unidades voltadas a educação municipal; bibliotecas com a compra de milhares de livros para todas as 203 escolas municipais. Portanto, esse investimento na reforma dar conforto do ambiente onde se ensina e se aprende e, ao mesmo tempo, o investimento nos trabalhadores em educação.

As queixas relacionadas ao BRT Belém e aos pedidos de melhorias das condições de transporte público na capital se mantiveram em 2023. Que projetos a prefeitura tem para a mobilidade urbana, tanto na organização do trânsito quanto na melhoria da frota do transporte público?

O BRT como eixo de transporte rápido de São Brás até o entroncamento do entroncamento até a agulha em Icoaraci está devidamente concluído. Agora, há uma obra complementar na Augusto Monte que é uma obra de urbanização para implantação de calçadas, sistema de drenagem, repavimentação, ciclovias. São quase R$ 180 milhões de reais de uma obra que já avançou bastante sobre comando da SEURB. E necessária para complementar urbanização da Augusto Montenegro e, com isso, valorizar a estrutura do BRT já implantada. Para modernizar ainda mais o sistema de transporte que viveu uma crise especialmente provocada durante a pandemia por conta do trabalho não presencial e a redução do número de passageiros do que a quebra de várias empresas, nós fizemos um acordo com o Governo Estadual e com as empresas, o que está possibilitando a compra pelas empresas de transporte de 300 ônibus todos com ar-condicionado e o aparelho que vai garantir o acesso à internet o sistema Wi-Fi. Esses ônibus devem chegar por volta de fevereiro conforme o contrato estabelecido.