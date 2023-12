Em Dubai, Edmilson fala sobre as obras que preparam Belém para a COP-30

Nesta quarta-feira (6) durante a Conferência sobre o Clima da ONU (COP-28), em Dubai, nos Emirados Árabes, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, falou sobre urbanização e alterações climáticas da ONU Habitat. Para ele, colocar Belém e a Amazônia urbana no centro das discussões sobre como a urbanização pode e deve ser fator predominante na redução dos efeitos da emergência climática no mundo, eleva a expectativa para as resoluções que serão discutidas e implantadas em Belém até 2025.

O prefeito falou da importância de conciliar a vida das pessoas com a preservação. “O grande desafio da Amazônia, o nosso grande dilema, é como conciliar o progresso da economia de mercado com o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental. Espero que a COP-30 em Belém nos ajude a fortalecer as boas práticas para isso e ofereça contribuições efetivas para esse nosso feliz sonho amazônico”.

Durante o evento com líderes mundiais, governadores e prefeitos de todo o mundo, Edmilson também falou a respeito do conjunto de obras que já estão em andamento, e que podem transformar Belém de forma definitiva para receber a COP-30.

Entre elas foram citadas as obras de saneamento da Bacia da Estrada Nova, com a macrodrenagem e duplicação do restante da Avenida Bernardo Sayão; a construção da Estação de Tratamento de Esgoto e as obras do Canal São Joaquim, que vão transformar o que hoje é usado como esgoto em um parque de 450 mil metros quadrados integrando rio e cidade, impactando diretamente a vida de 100 mil pessoas dentro de Belém.

“Sob a responsabilidade do governo municipal estão intervenções urbanas harmônicas com a natureza, como a construção do Parque Municipal São Joaquim que criará uma área arborizada de 450 mil metros quadrados no centro da cidade, devolvendo a um rio urbano sua dignidade de rio, deixando de ser um condutor de esgotos para retomar suas qualidades de meio de transporte, deleite e contemplação”, explicou o prefeito.

Na ocasião, ele também disse que reduzir os efeitos das mudanças climáticas para as pessoas que vivem principalmente nas periferias do mundo, e que serão as primeiras a sofrerem suas consequências, é um desafio que deve ser abraçado por todos, numa governança multinível.

“Combinando as boas práticas da governança multinível com o engajamento da nossa população através da Primeira Conferência Climática de Belém e outros mecanismos de participação popular, Belém se prepara para a COP-30. Daqui a dois anos estaremos prontos”, garante o prefeito Edmilson Rodrigues.