Ministro Jader Filho reúne com autoridades africanas e entidades de financiamento na COP 28

Em agenda na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, em Dubai, o ministro das Cidades, Jader Filho, participou, nesta quarta-feira (6), de reunião com autoridades de nações africanas, para discutir experiências desses países em áreas como saneamento básico, abastecimento de água e mobilidade urbana, bem como perspectivas de investimentos para as cidades brasileiras.

Além do ministro e do secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Tomé Júnior, participaram da reunião representantes de Costa do Marfim, Seychelles e Egito.

“Conversamos com ministros da África, que representaram seus próprios países e outros do continente africano, para compartilhar ideias e conhecimentos, para conseguir financiamentos aos projetos nestas áreas. Na condição de presidente do Minurvi e ministro brasileiro, essa conversa que tivemos pode gerar grandes parcerias entre os africanos, brasileiros e demais países latino-americanos”, disse o ministro. Minurvi é o Fórum de Ministros e Máximas Autoridades de Habitação e Planejamento Urbano da América Latina e do Caribe, presidido por Jader Filho desde o início de novembro.

Financiamento

Além da reunião com entidades africanas, Jader Filho também teve um encontro com representantes de entidades de financiamento, para discutir projetos como o Minha Casa, Minha Vida e o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“Nos reunimos com a CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, um órgão importantíssimo que já financia diversos projetos pelo Brasil. em diversos municípios. Nesse encontro, debatemos a ampliação desses financiamentos, em especial para moradia e o Minha Casa, Minha Vida. Também tivemos uma conversa com representante de um dos maiores fundos de investimento global, que está interessado em investir no Novo PAC e no Minha Casa,Minha Vida, e, assim, gerar mais infraestrutura em nosso país”, relatou o ministro.