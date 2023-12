‘Não há justiça climática sem justiça social’, diz ministro Jader Filho em reunião da COP 28

O ministro das Cidades brasileiro, Jader Filho, participou nesta quarta-feira (6) da segunda reunião ministerial da ONU Habitat para Urbanismo e Mudanças Climáticas, durante programação da 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, que acontece em Dubai. ONU Habitat é o programa das Nações Unidas para assentamentos humanos, que se dedica a promover a urbanização sustentável.

O encontro reuniu cerca de 50 ministros da área de urbanismo, de todo o mundo, além de mais de mil participantes, para debater a resiliência climática nas cidades.

Durante a agenda, o ministro brasileiro disparou: ‘Não há justiça climática sem justiça social’. Em sua fala, ele elencou as iniciativas brasileiras para promover melhorias nos centros urbanos.

“O governo brasileiro tem feito a sua parte, retomando os investimentos federais para o apoio aos municípios na construção da resiliência e redução das desigualdades. O novo Programa de Aceleração do Crescimento investirá 340 bilhões de dólares em todo o Brasil. Exclusivamente para nós, do Ministério das Cidades, ainda este ano serão aplicados 9 bilhões de dólares, a partir de duas frentes: o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes e o eixo Água para Todos”, disse, durante a reunião ministerial.

Assinatura

Durante o evento, países participantes assinaram a declaração CHAMP (Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships - Coalizão para Parcerias Multiníveis de Alta Ambição, em tradução livre) para ação climática. A declaração é um compromisso dos governos nacionais signatários de ajudar governos subnacionais, como estados, a planejar, implementar e monitorar medidas climáticas.

“O público aqui presente dá o testemunho da importância das cidades no debate climático, com [a participação de] altos representantes de autoridades e parlamentares de governos nacionais, regionais e locais, de representantes de organismos internacionais, com destaque para a ONU Habitat, de entidades da sociedade civil. Gostaria de fazer uma menção muito especial aos países que, como o Brasil, assinaram a declaração CHAMP”, disse Jader Filho, durante o encontro.