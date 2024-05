Edmilson Rodrigues diz que novo pronto socorro é ‘vitória do povo de Belém’

Em cerimônia realizada neste sábado (18/05), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, proclamou a inauguração do novo Pronto Socorro Municipal (PSM) Dr. Roberto Macedo, também chamado de “PSM do Benguí”, como “uma grande vitória do povo de Belém”. Rodrigues participou da inauguração junto com diversas autoridades, entre elas, o governador Helder Barbalho e os ministros da Saúde, Nísia Trindade, e das Cidades, Jader Filho.

“Belém precisa e agradece o PSM do Bengui, um projeto que vai desafogar as demais unidades”, disse Edmilson.

Ele afirmou ainda que o novo “PSM do Bengui” contou com aporte da da bancada federal paraense. "Fiz parte da bancada que garantiu uma emenda de R$ 50 milhões para esse PSM porque conheço as necessidades da nossa população", afirmou Edmilson, enfatizando os desafios de manter um hospital de portas abertas que deve atender todas as pessoas que chegam, não apenas os 100 leitos disponíveis.

Edmilson também destacou a evolução da estratégia Saúde da Família em Belém. Segundo ele, houve um aumento de equipes de 104 para 348 e uma cobertura que saltou de 21% para 80% da população. "Contratamos mais de mil agentes comunitários de saúde e centenas de profissionais médicos e de enfermagem, expandimos as UPAS e implementamos unidades de atendimento especial como a Casa Rua Nazareno Tourinho e a clínica fluvial Camilo Vianna", detalhou o prefeito.

O hospital, localizado na avenida Augusto Montenegro, conta com 115 leitos, divididos para atendimentos clínicos, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), urgência e emergência com 12 boxes adultos e 12 infantis, sala vermelha, isolamentos e seis salas de cirurgia. O investimento foi de R$ 178 milhões. Na ocasião, foi informado que o investimento feito na construção foi de responsabilidade do estado, que será o provedor dos recursos e não deverá necessitar de apoio municipal para se manter.