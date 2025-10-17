Economista paraense publica artigo sobre o Ver-o-Peso em revista europeia

O economista paraense Luiz Carlos das Dores Silva conquistou destaque internacional ao ter um artigo sobre o Complexo do Ver-o-Peso, um dos maiores e mais simbólicos mercados da Amazônia, publicado na revista europeia ila – Das Lateinamerika-Magazin. O texto, intitulado “Ver-o-Peso: Síntese da Cultura Paraense e Símbolo do Afeto Pelas Raízes Amazônicas”, integra a edição 488 da revista e está disponível no site da publicação.

A ideia para o artigo surgiu a partir de um convite recebido por Nilma Bentes, presidente do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA), que buscava um autor com experiência direta no mercado. “Ela sabia que eu tinha sido diretor do Departamento de Feiras e Mercados de Belém por muito tempo”, relembra o economista. A experiência influenciou sua abordagem no texto.

Economista efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, membro do Conselho Regional de Economia e palestrante sobre Educação Financeira, Luiz Carlos descreve o Ver-o-Peso como “a síntese da cultura amazônica” e um dos principais símbolos da identidade paraense.

“Um lugar para ser visitado, frequentado, observado, desfrutado e carimbado como um dos mais importantes pilares da memória da nossa gente”, destaca o economista paraense na publicação europeia.

VEJA MAIS

'Veropa' é símbolo de relações humanas e da cultura paraense

Em entrevista, o economista destacou a importância social do Ver-o-Peso, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).“Para mim, o Ver o peso vai muito além de um lugar de comercialização de mercadorias. Ali se desenvolvem as verdadeiras relações humanas, um Re-Pa sem ódio"

O artigo também aborda aspectos culturais do mercado, como a venda de ervas medicinais, que representam a “mistura de encantaria, crendices, misticismo e culto à diversidade cultural de Belém e da Amazônia”, e a tradição gastronômica local, marcada por pratos como açaí com peixe ou charque.

Economista destaca legado da COP 30 para o Ver-o-Peso

Luiz Carlos Silva ressaltou ainda que o Ver-o-Peso voltou a receber atenção devido à proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será sediada em Belém, em novembro: “Graças à COP 30, o 'Veropa' mereceu a atenção que precisava. Espero, sinceramente, que fique o legado de uma atenção permanente por esse ícone da nossa cultura”.

O texto conclui que o Ver-o-Peso “encerra o amor genuíno e contagiante por um dos maiores símbolos da capital do Pará”.

O artigo sobre o Ver-o-Peso foi publicado na edição 488 da revista ila (Reprodução / Arquivo Pessoal)

Revista europeia destaca cultura amazônica

A revista ila (Informationsstelle Lateinamerika) é uma publicação europeia com mais de 50 anos de atuação, reconhecida por conectar ativistas, pesquisadores e comunicadores da América Latina e da Europa. A publicação aborda temas como política, cultura e questões sociais, oferecendo análises críticas sobre o continente latino-americano.

O artigo completo de Luiz Carlos das Dores Silva pode ser lido na edição 488 da revista ou acessado online (em versões em alemão e espanhol), no link oficial da publicação.