dpu recomenda que ananindeua retome reuniões do comitê de atenção aos indígenas warao

A Defensoria Pública da União (DPU) recomendou à Prefeitura de Ananindeua que volte com as reuniões do Comitê Intersetorial Municipal de Acolhimento e Atenção à População Indígena Warao (CIMAPIW). O fórum, que serve para aquela comunidade indígena tratar demandas junto ao poder público, não realiza nenhuma reunião desde abril de 2025.

A recomendação foi enviada para a Prefeitura Municipal e Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT) de Ananindeua nesta quinta-feira (13). O documento pede que o órgão responda em até 15 dias sobre o acolhimento ou não da recomendação. O pedido foi feito pelo defensor regional de direitos humanos no Pará (DRDH/PA), Marcos Wagner Alves Teixeira.

No documento, a DPU argumenta que a interrupção das reuniões impede o acompanhamento e a implementação de diversos direitos dos indígenas Warao, como acesso a saúde, moradia e assistência social.

"A criação dos Conselhos intersetoriais é uma demanda das indígenas Waraos, já que você consegue congregar diversas secretarias e órgãos para buscar resolução para problemas de saúde, moradia, por exemplo. Todavia, de pouco adianta o Conselho existir no papel, mas sequer ter reuniões formais”, afirmou o defensor Marcos Wagner.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), por meio do Comitê Intersetorial Municipal de Acolhimento e Atenção à População Indígena Warao (CIMAPIW), informa que, desde abril de 2025, vem convocando os indígenas venezuelanos da etnia Warao que vivem em Ananindeua para participarem das reuniões destinadas à construção e discussão de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida dessa população.

"Apesar dos esforços institucionais, até o momento não houve retorno ou participação efetiva do grupo, o que tem limitado o avanço das ações coletivas previstas", afirma. A SEMCAT reforça que segue cumprindo suas responsabilidades, mantendo as convocações e atuando de forma contínua para assegurar os direitos da população indígena residente no município. A Secretaria destaca, ainda, que continua executando políticas e ações específicas voltadas à população Warao, garantindo atendimento, acompanhamento e suporte conforme suas necessidades.