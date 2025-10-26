Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prefeitura de Ananindeua não paga empresa de radares de trânsito e equipamentos serão desativados

Semutran de Ananindeua não repassa há dois anos valores e dívida acumulada chega a R$ 7 milhões

O Liberal
fonte

Radares de trânsito serão desativados em Ananindeua por falta de pagamento. (Foto: Ricardo Amanajás)

A Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA) acumula dívida de aproximadamente R$ 7 milhões pela falta de pagamento para a manutenção dos radares de trânsito na cidade. Uma fonte do portal OLIBERAL.COM confirmou que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Ananindeua (Semutran) teria deixado de repassar, há quase dois anos, os valores devidos.

O contrato com a empresa Atlanta Tecnologia foi firmado em 2022 para a implantação, ativação e manutenção de 22 radares e 5 câmeras de videomonitoramento, além do suporte técnico a soluções integradas para a fiscalização do trânsito. O acordo incluía também a instalação de equipamentos e sistemas informatizados destinados ao uso dos agentes da Semutran em toda a cidade. A dívida tem gerado prejuízos financeiros e operacionais à prestadora de serviços.

Diante da ausência de repasses por parte da Prefeitura, os radares de trânsito e as câmeras de monitoramento começaram a ser desativados gradualmente. A medida seguirá em vigor até que a situação seja regularizada pelo Semutran.

A redação integrada do portal oliberal.com solicitou resposta à Prefeitura Municipal de Ananindeua. O espaço segue aberto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

