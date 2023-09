Dona de casa Joana Santos afirma que rua Antônio Everdosa virou depósito de lixo

Na rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém, pedestres e moradores reclamam de problemas para caminhar pela via, pois em cada ponto da rua há um aglomerado de lixos, que impedem a passagem de transeuntes e ciclistas. A moradora e dona de casa Joana Santos afirma que a rua é suja e que virou um depósito de lixo.

Joana também diz que o problema é diário, pois os lixos são depositados no local, mesmo após a limpeza da área. "A comunidade joga lixo e, no final da noite, outras pessoas de fora vêm aqui depositar mais sujeira. Essas pessoas de outras comunidades pagam até carroceiros para trazer esses entulhos. No final, fica um aglomerado de sujeiras", acrescenta.

O morador e autônomo José Américo diz que está cansado de observar vários pontos de lixo ao longo da via. "Eu até coloquei uma placa dizendo 'passarela dos anjos da saúde'. Mas de anjo aqui não tem nada e a saúde está longe. É tanto lixo, que essa situação está virando problema de saúde pública. Eu coloquei esse banco aqui, que é para a comunidade sentar e apreciar, mas não tem jeito com esses entulhos aqui", reclama.

Joana Santos (Reprodução)

José diz que já conversou com as pessoas que seriam as responsáveis por jogar entulhos na área, mas afirmou que é recebido com agressões verbais. "São uns caras (carroceiros) que jogam. A gente alerta para não jogar isso por aqui e eles vêm e falam 'fique na sua se não vou te dá uns paus'. Eles (carroceiros) ficam ameaçando", detalha.

Lixo na Rua Antônio Everdosa (Reprodução)

"Já faz um bom tempo que esses lixos estão no local. Nós que moramos próximo a esse lixo já fizemos reuniões sobre isso. Eu já até plantei um pé de acerola nessa área para amenizar o problema, mas não tem condições. É muita imundice, aqui fica fedendo. A gente faz uma vaquinha para limpeza e pensa em criar um ponto fixo para recebimento dos resíduos, mas o carro coletor não passa", diz José. "O pessoal vai jogando o lixo por aqui, está tudo acumulado há semanas e assim não tem combate", desabafa José.

Por nota enviada na última sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que irá verificar os possíveis problemas na coleta de lixo. Caso sejam identificadas irregularidades, a empresa encarregada da coleta será notificada para corrigir o serviço.

"A Sesan solicita a colaboração da população para manter a área limpa e denunciar qualquer descarte inadequado de lixo através das redes sociais da prefeitura de Belém. Além disso, disponibilizam o serviço gratuito Zap-Entulho, que realiza a coleta de até um metro cúbico de resíduos por domicílio. Para solicitar esse serviço, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 91 98499-0059. É importante lembrar que descartar entulho de maneira irregular constitui um crime ambiental, sujeito a uma pena de até cinco anos de prisão, conforme estipulado pelo Artigo 54 da Lei 9.605", comunicou.

