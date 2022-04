Domingo da Divina Misericórdia terá programação extensa no próximo dia 24 de abril

Desde o último domingo (17), a Igreja Católica celebra a Festa da Divina Misericórdia, data instituída em maio de 2000, por São João Paulo II e desde então é chamado de Domingo da Divina Misericórdia em todo mundo. Na Arquidiocese de Belém, o Domingo da Divina Misericórdia (24) a programação ocorrerá em Icoaraci, Cidade Velha e Umarizal.

VEJA MAIS

Na Paróquia Divina Misericórdia, localizada na av. Augusto Montenegro Km 11, Passagem Oliveira, 153, bairro das Águas Negras, em Icoaraci, a festividade segue até o dia 24, com tema “Mãe da misericórdia rainha da família rogai por nós!”

A programação de domingo está marcada para começar às 18h, com saída da procissão da Comunidade Sagrada Família para a Igreja Matriz. Após a chegada também haverá celebração eucarística, presidida pelo pároco Padre Ulisses Albuquerque.

Movimento Apostólico da Divina Misericórdia

A programação está prevista para começar a partir das 7h, com procissão saindo da Praça Waldemar Henrique, final da Avenida Assis de Vasconcelos. A procissão com a imagem de Jesus Misericordioso seguirá pela Av. Boulevard Castilho França, rua Padre Champagnat e Praça Caetano Brandão até a Catedral Metropolitana.

Na chegada será celebrada a Santa Missa, presidida pelo Cônego Roberto Cavalli, e ao final ocorrerá a bênção solene dos quadros de Jesus Misericordioso.

Comunidade Cantinho da Misericórdia

Na Comunidade Cantinho da Misericórdia, na Vila Santos, nº 01, na av. Visconde de Souza Franco, bairro do Reduto, a programação terá início às 9h, com Santa Missa, presidida por Dom Teodoro Mendes Tavares, Bispo de Ponta de Pedras. Após a celebração, uma procissão seguirá para Paróquia de São José, localizada na rua Domingos Marreiros, nº 104, no bairro do Umarizal, onde terá Santa Missa às 11h.

Jornada da Misericórdia

A Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na av. Pedro Miranda entre Barão do Triunfo e Angustura, na Pedreira, realizará também no domingo (24), das 8h às 17h, a II Jornada da Misericórdia, com o tema “Sua Misericórdia se estende de geração em geração” (cf.Lc 1,50).

A programação é para todas as idades e contará com momentos de adoração, louvor, terço, cura, libertação, palestras e para as crianças terá um espaço infantil com na Jornadinha Kids destinada às crianças de 4 a 10 anos.