Raimundo Possidônio será ordenado 10º bispo paraense no sábado (23/04)

O monsenhor Raimundo Possidônio (Cid), vigário-geral da Arquidiocese de Belém, será ordenado como bispo neste sábado (23). Será o 10º bispo paraense ordenado para a Igreja Católica do Brasil. A cerimônia de ordenação episcopal será às 9h, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci. Haverá transmissão ao vivo pela TV e pelas redes sociais. A posse será no dia 30 deste mês, em Bragança, onde o futuro bispo vai atuar.

A Solenidade de ordenação terá como bispos ordenantes dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís (MA); dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém; e dom Jesús María Cizaurre Berdonces, bispo de Bragança. A celebração também participação do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro e bispos do Regional Norte II, além de padres e diáconos.

Cid é natural de Icoaraci, distrito de Belém. Nasceu no dia 31 de março de 1954. É filósofo e teólogo por formação e foi ordenado sacerdote em 24 de junho de 1978. Tem Especialização em História da Igreja na América Latina (Assunção/PUC – SP 1982), mestrado em História Eclesiástica em Gregoriana (Roma) em 1987 e doutorado em História da Igreja (2000).

Icoaraci e a igreja Matriz do distrito foram escolhidos por ser local de origem do monsenhor. A escolha foi recebida com alegria pela comunidade que acompanhou a trajetória do vigário-geral. A experiência dele na igreja inclui a de administrador, quando a Arquidiocese estava vacante, entre abril de 2009 e março de 2010, e vigário-geral da Arquidiocese desde o ano de 2004, mesmo ano em que foi nomeado coordenador de Pastoral, função que exerceu até 2020.

Num pronunciamento sobre a ordenação de Cid, dom Alberto declarou: “Nós não perdemos monsenhor Cid, mas temos a alegria de doá-lo como presente à Diocese de Bragança, onde vai ajudar dom Jesús María Cizaurre Berdonces em seu ministério. Temos o coração cheio de ação de graças pela nomeação deste novo bispo, de nossa terra e de nossa Arquidiocese”.

Em 2010, recebeu o título oficial de monsenhor. Também teve o reconhecimento de feitos perante o município Belém e recebeu a comenda de Medalha de Honra ao Mérito, entre outros feitos pela Igreja e sociedade. Passou por diversas paróquias e foi ele o responsável de oficializar a devoção de dois padroeiros da Igreja Matriz de Icoaraci, sendo a única na Arquidiocese de Belém a ter co-padroeira.