Imagem Peregrina de Nazaré visita Paróquia de São Jorge nesta quinta (21)

O começo da noite desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, não poderia ter sido melhor para os moradores do bairro da Marambaia: a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à igreja da Paróquia de São Jorge, na avenida Dalva, às 18h15. Segundo paroquianos, esta foi a primeira visita da imagem durante a festividade em homenagem ao santo guerreiro, iniciada este ano no dia 17 e que terminará neste sábado (23), Dia de São Jorge.

Após dois anos do pique da pandemia, os fiéis podem participar presencialmente da festividade, cujo tema é "Com São Jorge, em sinodalidade (caminhar juntos), educar para a participação e missão". A chegada da Imagem Peregrina de Nazaré foi aguardada com expectativa por parte dos paroquianos. "Eu vim aqui para receber a Imagem Peregrina; eu me sinto muito emocionada, porque é nossa Mãe, que nunca nos desamparou, sempre peço ajuda para ela e sempre sou atendida; então, esta bênção que nós, paroquianos, da Marambaia, estamos recebendo é muito gratificante", declarou Maria Celiomar Santos, cuidadora de idosos, moradora do bairro.

Imagens de Nossa Senhora de Nazaré e de São Jorge se encontraram na chegada da Peregrina à paróquia do santo (Foto: Márcio Nagano / O Liberal)

Marca

O pároco de São Jorge, padre Raimundo Ribeiro Martins, destacou que Nossa Senhora está no coração do povo, "e bendito o povo que tem uma Mãe em quem possa confiar, sabendo que ela intercede por esse povo junto a seu filho Jesus"."Então, receber a Imagem Peregrina na nossa paróquia enriquece a nossa festividade; é uma marca dos santos a devoção a Nossa Senhora. Não dá para pensar a nossa fé cristã católica sem a presença de Maria", enfatizou o padre Raimundo.

A imagem que percorre as ruas de Belém, durante os eventos do Círio de Nazaré, foi entregue ao padre Raimundo Ribeiro pelo diretor Flávio Américo, da Diretoria da Festa, e integrantes da Guarda de Nazaré. Após a chegada da Imagem Peregrina, o cônego Ronaldo Menezes, pároco de São Geraldo Magela, de Val-de-Cans, presidiu a missa das 19 horas.

Procissão

A Festividade de São Jorge contará nesta sexta-feira (22), com celebração eucarística/novena às 19 horas. No sábado (23), Dia de São Jorge, serão celebradas missas às 7h, 10h, 12h, 15h e 19h. A missa das 15 horas será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e a das 19 horas, estará a cargo do padre Francisco Barbosa, diretor geral dos Padres Joseleitos de Cristo.

A partir das 17 horas deste sábado (23), será realizada uma procissão em louvor ao santo, percorrendo as ruas do bairro da Marambaia.