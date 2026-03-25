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Dom Teodoro Mendes Tavares é homenageado em missa, em Belém antes de missão na África

Ele é ex-bispo de Ponta de Pedras e nomeado, pelo Papa Leão XIV, bispo de Santiago de Cabo Verde

Dilson Pimentel
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Dom Teodoro Mendes Tavares à Amazônia foi nomeado, pelo Papa Leão XIV, bispo de Santiago de Cabo Verde, na África (Foto: Reprodução | Vatican News)

O Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB N2) celebra, na manhã desta quarta-feira (25), uma missa em agradecimento pela dedicação e entrega de Dom Teodoro Mendes Tavares à Amazônia. Ele é ex-bispo de Ponta de Pedras e foi nomeado, pelo Papa Leão XIV, bispo de Santiago de Cabo Verde, na Africa.

Os colaboradores da sede do Regional, padres, freiras e amigos de Dom Teodoro estarão presentes em um ato de amizade, gratidão e fé, rogando a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré proteção, saúde e bênção em sua nova caminhada em Cabo Verde, em agradecimento por seu incansável pastoreio.

A Missa de Ação de Graças a Dom Teodoro Mendes Tavares vai ocorrer às 11h15, na sede do Regional Norte 2, na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém. Desde 2011 Dom Teodoro estava no Pará. O Papa Bento XVI o nomeou no dia 16 de fevereiro daquele ano como bispo auxiliar da arquidiocese de Belém. E, em 10 de junho de 2015, o Papa Francisco o nomeou bispo coadjutor de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, no Pará.

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Dom Teodoro nasceu em 7 de janeiro de 1964, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Em 1984, aos vinte anos, ingressou na Congregação dos Missionários do Espírito Santo, tendo feito sua profissão religiosa em 1986. Sua ordenação presbiteral aconteceu em 11 de junho de 1993 e, em novembro de 1994, foi enviado como missionário ao Brasil, para trabalhar na prelazia de Tefé, no Amazonas.

O então padre Teodoro trabalhou por 16 anos nessa prelazia e, nesse período, exerceu inúmeras funções, sempre buscando espalhar a mensagem de amor e união que Cristo nos ensina.  Dom Teodoro tem um conhecimento especializado na área do Ecumenismo, e em 1995, ele obteve o título de mestre em Ecumenismo pelo Trinity College, em Dublin, o que o habilita a liderar essa comissão com sabedoria e discernimento.

Além disso, foi bispo referencial para o Ecumenismo no regional Norte 2, professor de Ecumenismo e Diálogo inter-religioso, além de responsável pela Pastoral Ecumênica da arquidiocese de Belém e da Pastoral das Comunidades Ribeirinhas. Desde 2023, preside a Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), atuando com dedicação na promoção da paz e da convivência entre diferentes tradições de fé. Foi nomeado pelo Papa Leão XIV, em 3 de junho, como membro do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso da Santa-Sé.

 

 

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